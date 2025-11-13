Η σταθερότητα της φετινής Άρσεναλ, μέσα από ένα «ιδιαίτερο» στατιστικό, που έφερε στην επιφάνεια η Premier League.

Η Άρσεναλ φαίνεται πως βρίσκεται στην καλύτερή της περίοδο, επί των ημερών του Μικέλ Αρτέτα.

Οι «κανονιέρηδες» παραμένουν εντός όλων των στόχων τους, ενώ ηγούνται της «κούρσας» στην Premier League, μετά το πέρας 11 αγωνιστικών. Μάλιστα, ακόμα κι αν στην τελευταία «στροφή», πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων, δεν κατάφεραν να πάρουν τους τρεις πόντους, μένοντας στο 2-2 με τη Σάντερλαντ, είναι στο +4 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι.

Με την ευκαιρία της διακοπής, λοιπόν, η σελίδα της Premier League στο Instagram θέλησε να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά, στα πεπραγμένα των ομάδων, μέσα στο «σπίτι» τους, αλλά και μακριά από εκείνο.

Εκεί, εντοπίζεται ένα «παράδοξο». Η Άρσεναλ, σε αμφότερες τις κατηγορίες, κατέχει τη δεύτερη θέση, όμως στον κανονικό πίνακα του αγγλικού πρωταθλήματος, διατηρεί την πρωτιά, με… μαξιλαράκι ασφαλείας.

Αυτό, φυσικά, μόνο τυχαίο δεν είναι, αποδεικνύοντας την σταθερότητα που επιδεικνύει φέτος το σύνολο του Αρτέτα.

Η Μάντσεστερ Σίτι διατηρεί την πρώτη θέση, όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών εντός έδρας, έχοντας μαζέψει δύο περισσότερους από τους Λονδρέζους.

Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τα εκτός έδρας ματς, υπάρχει μία έκπληξη. Στην πρώτη θέση, σε ισοβαθμία ωστόσο με την Άρσεναλ, βρίσκεται η Τότεναμ!

Οι «Spurs», που έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων και γι’ αυτό προηγούνται των «κανονιέρηδων» στη συγκομιδή των εκτός έδρας παιχνιδιών, δεν έχουν καταφέρει να «εξαργυρώσουν» όσα κάνουν μακριά από το «σπίτι» τους.

Εντός έδρας, μετρούν μόλις 5 πόντους και έτσι, η βαθμολογία της Premier League τους βρίσκει στην 5η θέση.

Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως η Άρσεναλ δεν θα έχει κάποιο «πρόβλημα», με τις συγκεκριμένες «δεύτερες θέσεις», όσο συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια εικόνα.