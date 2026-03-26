Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι και της Premier League, μάλλον έχει βρει τι θα κάνει όταν τελειώσει η ποδοσφαιρική του καριέρα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο «αστέρας» της Μάντσεστερ Σίτι, ότι και να γίνει με το ποδόσφαιρο, ακόμα κι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και αναγκαστεί να κρεμμάσει τα παππούτσια του, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να κάνει για να συνεχίσει να γίνεται πλούσιος.

Ο λόγος για τον Φιλ Φόντεν, εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος πριν από ενάμιση περίπου χρόνου είδε την χρηματιστηριακή του αξία να εκτοξεύεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt, στο πικ του ποδοσφαιρικού του βίου.

Ο άσος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα που έχει σημειώσει 41 συμμετοχές για την ώρα με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι την τρέχουσα σεζόν με 10 γκολ και πέντε τελικές πάσες, βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος για τα φιλικά με την Ουρουγουάη του Πελίστρι (27/3) και την Ιαπωνία (31/3).

Οι Άγγλοι που μαζεύτηκαν στη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων ενόψει του Μουντιάλ που ακολουθεί τους επόμενους μήνες, βρισκόμενοι στον ίδιο όμιλο με Κροατία, Γκάνα και Παναμά.

Λίγες ώρες λοιπόν πριν την αναμέτρηση με τη «Σελέστε» στο Wembley, οι διεθνείς χαλάρωσαν παίζοντας το διαδεδομένο στο Νησί αγώνισμα «βελάκια». Εκεί που ο άσος της Σίτι, κάθε άλλο παρά αδέξιος ήταν.