Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κυριάρχησε απόλυτα της Σίτι, νίκησε με άνεση και έφερε ξανά το… χαμόγελο στο πρόσωπο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Η 22η αγωνιστική της Premier League ανέδειξε το μεγάλο «αφεντικό» του Μάντσεστερ, ενώ ταυτόχρονα, επανέφερε το χαμόγελο στο πρόσωπο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, χάρη στην εικόνα της Γιουνάιτεντ!

Στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» η αλλαγή ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπόρεσε να «εμφανιστεί» στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να δεχθεί δικαίως την ήττα με 2-0 (17/01).

Manchester is red 🔴 pic.twitter.com/DPNtFmpp3H — Premier League (@premierleague) January 17, 2026

Ο Εμπεμό άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του Κάρικ στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ 11 λεπτά αργότερα, ο Ντοργκού ήρθε για να «σφραγίσει» τους τρεις πόντους.

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού, ήταν πως η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατόρθωσε να φτάσει μόλις σε μία τελική στην εστία του Λάμενς! Ενδεικτικό στοιχείο, για να καταλάβει κάποιος πόσο ακίνδυνη ήταν στο ματς.

Dominating all over the pitch.



The Michael Carrick era is off to the perfect start 🌟 pic.twitter.com/CgmsUBGQ7V — Premier League (@premierleague) January 17, 2026

Αμέσως μετά το δεύτερο τέρμα της Γιουνάιτεντ, την παράσταση «έκλεψε» ένα στιγμιότυπο από την εξέδρα. Ο σκηνοθέτης επέλεξε να δώσει ένα πλάνο από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που βρέθηκε στις εξέδρες του Ολντ Τράφορντ, για να παρακολουθήσει διά ζώσης το ντέρμπι του Μάντσεστερ.

Το «κλικ» που έδειξε η τηλεόραση, έφερε σίγουρα ευχαρίστηση σε κάθε φίλαθλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και αυτό, διότι επανήλθε το χαμόγελο στο πρόσωπο του θρυλικού προπονητή, βλέποντας την ομάδα του να αποδίδει και πάλι, όπως αρμόζει στην ιστορία της!

Δίχως αμφιβολία, ήταν το «κλικ» της αναμέτρησης, αλλά ίσως και το μεγαλύτερο κέρδος για τους «κόκκινους διαβόλους», που προσπαθούν να επανέλθουν να επανέλθουν ξανά στις ένδοξες ημέρες τους.

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία: