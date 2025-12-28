Πολλά τα ωραία τέρματα που είδαμε το 2025, αλλά το «γκολ» του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο «Άνφιλντ» δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί κανένα.

Στο Λίβερπουλ – Γουλβς (27/12, 2-1) καταλάβαμε ότι το ποδόσφαιρο καμιά φορά μπαίνει σε… δεύτερη μοίρα.

Σε μία αναμέτρηση που είχε το δικό της «ιδιαίτερο χρώμα», καθώς μιλάμε για τις δύο ομάδες, που τίμησε ο Ντιόγκο Ζότα, πριν φύγει από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες.

Ο Πορτογάλος είχε «σοκάρει» όλο τον κόσμο του αθλητισμού. Στις 3 Ιουνίου του 2025 έφυγε από τη ζωή μαζί με τον αδερφό του, μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία.

«Σοκ» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Σκοτώθηκε ο Ντιόγκο Ζότα σε τροχαίο «Παγωμάρα» επικρατεί στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς η «Marca» έκανε γνωστό πως ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Οι δύο ομάδες για να κρατήσουν «ζωντανή» τη μνήμη του αποφάσισαν στην έξοδο των ποδοσφαιριστών πριν την πρώτη «σέντρα» να είναι μαζί και τα δύο παιδάκια του Ντιόγκο Ζότα.

Και έτσι έγινε. Μαζί με ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι που ήταν της οικογενείας, τα δύο μικρά παιδάκια του εκλιπόντα ποδοσφαιριστή συγκίνησαν τους πάντες.

Two of Diogo Jota’s children – Dinis and Duarte – as well as family members, are mascots ahead of the match between their father’s English clubs ❤️ pic.twitter.com/fVjEegl5Og — Liverpool FC (@LFC) December 27, 2025

Πάντα στο πλευρό του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Γέλασαν, έτρεξαν στο «Άνφιλντ», αντάλλαξαν πασούλες με τον Ολλανδό πριν την έναρξη του ματς και καταχειροκροτήθηκαν από όλους, όταν αποχώρησαν.

Η Λίβερπουλ αποφάσισε να «μαζέψει» όλες αυτές τις στιγμές και να φτιάξει ένα μικρό βιντεάκι. Σε 51 δευτερόλεπτα δείχνει τα όσα έλαβαν χώρα από τη φυσούνα, μέχρι και την ώρα που αποχώρησαν τα δύο παιδάκια.

Μπορεί να είχαμε πολύ ωραία γκολ σε όλο το 2025. Ωστόσο, αυτό του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο Λίβερπουλ – Γουλβς (27/12, 2-1) δεν έχει κανέναν ανταγωνισμό.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση το βίντεο που έφτιαξε η Λίβερπουλ με τα παιδάκια του Ντιόγκο Ζότα: