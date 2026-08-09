Ο Μπρούνο Γκιμαράες πραγματοποίησε μία μεταγραφή καριέρας, αλλά ούτε στην Άρσεναλ ξέχασε από πού ξεκίνησαν όλα και το «39» θα τον «κουβαλάει» ξανά.

Μετά τον Χρήστο Τζόλη και ο Μπρούνο Γκιμαράες έγινε παίκτης της Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι έψαχναν έναν ποδοσφαιριστή, ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τη μεσαία τους γραμμή.

Τελικά, ο «εκλεκτός» ήταν στο πρόσωπο του πρώην παίκτη της Νιούκαστλ, μετά από τις «γεμάτες» χρονιές που είχε.

A force of nature.



Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

Σε μία συμφωνία που «κλείδωσε» περίπου στα 90.000.000 ευρώ, για τον Βραζιλιάνο χαφ.

Υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε, και έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες με τους «κανονιέρηδες».

Τι είναι αυτό που παραμένει ίδιο καθ’ όλη τη μεγαλύτερη διάρκεια της καριέρας του; Ο αριθμός που φοράει στην πλάτη του.

🔴 @Arsenal have a new face in midfield: Bruno Guimaraes. pic.twitter.com/ccUGFNYIa9 — Premier League (@premierleague) August 8, 2026

Το «39» δεν είναι ένα νούμερο που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπρούνο Γκιμαράες το επιλέγει συνέχεια, για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Ο πατέρας του Βραζιλιάνου χαφ ήταν ταξιτζής στο Ρίο και δούλευε συνέχεια, ώστε να μπορέσει η οικογένειά του να έχει τα βασικά.

Bruno Guimaraes is a Gunner 🔴 pic.twitter.com/2ijVi9X0Q5 — Premier League (@premierleague) August 8, 2026

Το φαγητό, αλλά και τα ρούχα του νυν παίκτη του Μπρούνο Γκιμαράες ερχόντουσαν αποκλειστικά από το όχημα που οδηγούσε ο μπαμπάς του.

Ο αριθμός του ταξί είχε ως αριθμό το: 039. Όταν έκανε τα πρώτα του βήματα πήγε ως δανεικός στην Ατλέτικο Παραναένσε. Χωρίς να ρωτηθεί ο φροντιστής της ομάδας τού έδωσε μία φανέλα με γραμμένο τον αριθμό του.

Bruno Guimarães will continue wearing No.39 at Arsenal ❤️



The number comes from his dad's taxi, 039, which helped support Bruno and his family during his upbringing. pic.twitter.com/OeOld5yEqx — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 8, 2026

Ποιο νούμερο είχε στην πλάτη; Το «39»! Ένα σημάδι, ότι πρέπει τα επόμενα χρόνια, να ακολουθήσει αυτόν ακριβώς τον αριθμό σε όλη την καριέρα του.

Και αυτό ακριβώς έκανε, αφού ακόμα και στη μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του επέλεξε το νούμερο που από μικρός τον «κουβαλάει».

Τον αριθμό που από μικρή ηλικία τού έχει δώσει -σχεδόν- τα πάντα!