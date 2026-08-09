Μετά τον Χρήστο Τζόλη και ο Μπρούνο Γκιμαράες έγινε παίκτης της Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι έψαχναν έναν ποδοσφαιριστή, ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τη μεσαία τους γραμμή.
Τελικά, ο «εκλεκτός» ήταν στο πρόσωπο του πρώην παίκτη της Νιούκαστλ, μετά από τις «γεμάτες» χρονιές που είχε.
Σε μία συμφωνία που «κλείδωσε» περίπου στα 90.000.000 ευρώ, για τον Βραζιλιάνο χαφ.
Υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε, και έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες με τους «κανονιέρηδες».
Τι είναι αυτό που παραμένει ίδιο καθ’ όλη τη μεγαλύτερη διάρκεια της καριέρας του; Ο αριθμός που φοράει στην πλάτη του.
Το «39» δεν είναι ένα νούμερο που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπρούνο Γκιμαράες το επιλέγει συνέχεια, για έναν συγκεκριμένο λόγο.
Ο πατέρας του Βραζιλιάνου χαφ ήταν ταξιτζής στο Ρίο και δούλευε συνέχεια, ώστε να μπορέσει η οικογένειά του να έχει τα βασικά.
Το φαγητό, αλλά και τα ρούχα του νυν παίκτη του Μπρούνο Γκιμαράες ερχόντουσαν αποκλειστικά από το όχημα που οδηγούσε ο μπαμπάς του.
Ο αριθμός του ταξί είχε ως αριθμό το: 039. Όταν έκανε τα πρώτα του βήματα πήγε ως δανεικός στην Ατλέτικο Παραναένσε. Χωρίς να ρωτηθεί ο φροντιστής της ομάδας τού έδωσε μία φανέλα με γραμμένο τον αριθμό του.
Ποιο νούμερο είχε στην πλάτη; Το «39»! Ένα σημάδι, ότι πρέπει τα επόμενα χρόνια, να ακολουθήσει αυτόν ακριβώς τον αριθμό σε όλη την καριέρα του.
Και αυτό ακριβώς έκανε, αφού ακόμα και στη μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του επέλεξε το νούμερο που από μικρός τον «κουβαλάει».
Τον αριθμό που από μικρή ηλικία τού έχει δώσει -σχεδόν- τα πάντα!