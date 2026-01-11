Η απόλυτη «παγωμάρα» στο ματς της Γουέστ Χαμ με την ΚΠΡ, καθώς ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αποχώρησε με το φορείο.

Ο χρόνος «πάγωσε» στο Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ στο 39ο λεπτό για τον 3ο γύρο του FA Cup, καθώς η αναμέτρηση στιγματίστηκε από ένα άσχημα γεγονός.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να αποχωρήσει εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο και νάρθηκα στο λαιμό.

BREAKING: West Ham star stretchered off with head injury in worrying scenes https://t.co/KUyGz7t3QZ — talkSPORT (@talkSPORT) January 11, 2026

Αυτό συνέβη όταν οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει ένα κόρνερ. Ο τερματοφύλακας της ΚΠΡ, Τζο Γουόλς, έσπρωξε τον Έλληνα αμυντικό στην προσπάθειά του και αυτός χτύπησε το κεφάλι του στο γόνατο ενός άλλου ποδοσφαιριστή.

Αμέσως το ιατρικό τιμ τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες και όλοι περίμεναν να δουν τι θα συμβεί. Εξέτασαν τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και αμέσως του φόρεσαν νάρθηκα στο λαιμό και τον μετέφεραν με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου.

Όλο το γήπεδο τον χειροκροτούσε αμήχανα, κατά την αποχώρηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα νεότερο, καθώς όλα δείχνουν ότι μιλάμε για έναν σοβαρό τραυματισμό.