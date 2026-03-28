Οι Legends της Λίβερπουλ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ συγκίνησαν τους πάντες στο 20ό λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Τα πρωταθλήματα έχουν μπει στον «πάγο», ποδοσφαιρική δράση δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Γι’ αυτό το «Άνφιλντ» αποφάσισε να μας δώσει μία «γεύση» από τα παλιά.

Oι Legends της Λίβερπουλ με αυτούς της Μπορούσια Ντόρτμουν δίνουν έναν φιλανθρωπικό αγώνα. Σε ένα ματς που έχει το δικό του ενδιαφέρον.

Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι ο Γιούργκεν Κλοπ επέστρεψε στον τόπο του «εγκλήματος» και εκεί όπου αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι.

Το ματς ξεκίνησε με μία ιδιαίτερη στιγμή. Ξαφνικά στο 20ό λεπτό, όλα σταμάτησαν και όλα σίγησαν. Ο λόγος;

Άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι, σταμάτησαν να περπατούν και χειροκροτούσαν, για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.

The legends' game between Liverpool and Dortmund stopped in the 20th minute for a tribute to Diogo Jota and his brother ❤️



Forever in our hearts 🕊️pic.twitter.com/ZyE3BfCxEg — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) March 28, 2026

Όλοι συγκινήθηκαν, καθώς θυμήθηκαν τις στιγμές που έζησαν μαζί του, ενώ περισσότερος από όλους ο Τιάγκο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Με τη φανέλα του κάλυψε το πρόσωπό του και «πλάνταξε», αφού είχαν συνυπάρξει μαζί στο γήπεδο για 60 φορές.

Γι’ αυτό και όταν άπαντες χειροκροτούσαν, για να τιμήσουν τη μνήμη του δεν μπόρεσε να… αντέξει.