Ευθεία επίθεση στην UEFA εξαπέλυσε ο Μοχάμεντ Σαλάχ.
Η διοργανώτρια αρχή έκανε ένα post στα social media, για τον θάνατο του Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, που ήταν γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», και έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση, καθώς περίμενε σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν δίστασε να απαντήσει στην UEFA, ρίχνοντας «πυρά». Χαρακτηριστικά, ο Σαλάχ έγραψε στον λογαριασμό του, κάνοντας retweet: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί»;
Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλάχ εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Παλαιστίνη. Έχει πάρει δημόσια θέση κατά το παρελθόν για τις συγκρούσεις στην περιοχή της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη.