Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επιτέθηκε ανοιχτά στην UEFA, απαντώντας σε ένα post σχετικά με τον θάνατο του Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, που ήταν γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ».

Ευθεία επίθεση στην UEFA εξαπέλυσε ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε ένα post στα social media, για τον θάνατο του Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, που ήταν γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», και έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση, καθώς περίμενε σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

Ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν δίστασε να απαντήσει στην UEFA, ρίχνοντας «πυρά». Χαρακτηριστικά, ο Σαλάχ έγραψε στον λογαριασμό του, κάνοντας retweet: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί»;

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλάχ εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Παλαιστίνη. Έχει πάρει δημόσια θέση κατά το παρελθόν για τις συγκρούσεις στην περιοχή της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη.