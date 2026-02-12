Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Σόν Ντάις αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.
Η απομάκρυνση του Άγγλου τεχνικού ήταν αποτέλεσμα της αρνητικής πορείας της ομάδας, η οποία μετρούσε μόλις τρεις νίκες στους 13 τελευταίους αγώνες. Μετά τη λευκή ισοπαλία (11/02, 0-0) κόντρα στη Γουλβς, η Φόρεστ παρέμεινε οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το « The Athletic», η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βίτορ Περέιρα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Ο Πορτογάλος προπονητής θεωρείται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Σον Ντάις.
Ο 57χρονος τεχνικός είναι ελεύθερος από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Γουλβς. Εκεί, είχε αναλάβει πέρυσι μεσούσης της περιόδου, διασφαλίζοντας την παραμονή στην κατηγορία.
Υπενθυμίζουμε πως ο Περέιρα έχει εργαστεί και στην Ελλάδα, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2014-15.