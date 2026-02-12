Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή και φαίνεται πως προσανατολίζεται προς σε έναν πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού.

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Σόν Ντάις αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η απομάκρυνση του Άγγλου τεχνικού ήταν αποτέλεσμα της αρνητικής πορείας της ομάδας, η οποία μετρούσε μόλις τρεις νίκες στους 13 τελευταίους αγώνες. Μετά τη λευκή ισοπαλία (11/02, 0-0) κόντρα στη Γουλβς, η Φόρεστ παρέμεινε οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.

Nottingham Forest have identified Vitor Pereira as a strong candidate to replace Sean Dyche and become their fourth manager of the season.



Pereira has been out of work since he was sacked by Wolves in November after failing to win any of their first 10 Premier League games of… pic.twitter.com/9wO2lSwKX7 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 12, 2026

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το « The Athletic», η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βίτορ Περέιρα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Ο Πορτογάλος προπονητής θεωρείται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Σον Ντάις.

Ο 57χρονος τεχνικός είναι ελεύθερος από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Γουλβς. Εκεί, είχε αναλάβει πέρυσι μεσούσης της περιόδου, διασφαλίζοντας την παραμονή στην κατηγορία.

Υπενθυμίζουμε πως ο Περέιρα έχει εργαστεί και στην Ελλάδα, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2014-15.