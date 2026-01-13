Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσαν το «τιμόνι» στον Μάικλ Κάρικ, τον οποίο είχε… προϊδεάσει με τον τρόπο του ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Το φάντασμα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, καλά να είναι ο άνθρωπος, συνεχίζει να πλανάται πάνω από το Old Trafford με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην έχει βρει ακόμα γιατρειά.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προσπαθούν να βρουν την χαμένη τους αίγλη χωρίς τον Σκωτσέζο στο τιμόνι τους και παρότι έχουν αλλάξει εννιά προπονητές, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για αποζημιώσεις.

Εκείνος που έλαβε το μεγαλύτερο ποσό ήταν ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος γενικότερα δεν… χαρίζεται. Ο Special One που πλέον καθοδηγεί τον Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα, πέρασε από την «ηλεκτρική καρέκλα» της Γιουνάιτεντ την διετία 2016-18, αφήνοντας προίκα την κατάκτηση του League Cup και του UEFA Europa League την πρώτη του χρονιά καθώς και την 2η θέση στην Premier League αλλά και στη συμμετοχή στον τελικό του FA Cup την δεύτερη.

Λίγες εβδομάδες πριν το φινάλε αυτής, έγινε γνωστό και ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός. Ο βετεράνος Μάικλ Κάρικ που βρισκόταν από το 2006 στις τάξεις των «κόκκινων διαβόλων», είχε πλέον μεγαλώσει. Το άθλημα εξελισσόταν, γινόταν όλο και πιο γρήγορο και ταχυδυναμικό με τον Βρετανό να μην μπορεί να το ακολουθήσει στα 37 του χρόνια. Αποφάσισε λοιπόν στο τέλος της σεζόν 2017-18 να αποσυρθεί.

Michael Carrick is back



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

Πριν λοιπόν συμβεί αυτό και αφού είχε ανακοινωθεί η πρόθεσή του, ο Ζοσέ Μουρίνιο που τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, είχε δηλώσει σε μία εκδήλωση πως «ένας μεγάλος παίκτης φεύγει αλλά ένας μεγάλος άνθρωπος παραμένει». Με τον τρόπο αυτό έκανε δημοσίως γνωστή την πρότασή του στον Μάικλ Κάρικ, που ακόμα είχε μερικά παιχνίδια μπροστά του ως ποδοσφαιριστής, να παραμείνει στον σύλλογο ως βοηθός του στο προπονητικό σταφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πρόταση που αποδέχθηκε μετά χαράς ο νυν υπηρεσιακός – ουδέν μονιμότετος του προσωρινού βέβαια – τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εκείνη τη βραδιά, στην… δύση του Μαϊου του 2018, ο Πορτογάλος προπονητής του είχε δώσει και μία μπλούζα προπονητική της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα αρχικά του ονόματός του στο μπροστά μέρος , μια σφυρίχτρα και ένα κουτάκι χάπια για τον πονοκέφαλο. Θέλοντας να τον βάλει σιγά σιγά στον νέο του ρόλο.

Λίγο πριν τα μισά της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, το κλίμα δεν σήκωνε άλλο τον «Special One», ο οποίος αποχώρησε με γεμάτο το πορτοφόλι βέβαια (22,5 εκατ.). Ο Κάρικ έμεινε επιτελώντας διάφορα πόστα και επί Σόλσκερ. Όταν απομακρύνθηκε και εκείνος, βγήκε μπροστά και ανέλαβε υπηρεσιακός για δέκα μέρες μέχρι να καθίσει στη θέση του head coach ο Ραλφ Ράνκινγκ και ο Κάρικ αποχωρήσει οριστικά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μέχρι την 13η του Γενάρη, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά.

Κατά το προηγούμενο πέρασμά του ως υπηρεσιακός προπονητής, ο Μάικλ Κάρικ είχε 2 νίκες και μία ισοπαλία, επικρατώντας της Άρσεναλ και φέρνοντας ‘Χ’ με την Τσέλσι.