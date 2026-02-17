Ο εκπρόσωπος του Γιούργκεν Κλοπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για τις προτάσεις που είχε στα χέρια του ο Γερμανός τεχνικός.

Ο εκπρόσωπος του Γιούργκεν Κλοπ, Μαρκ Κόζικε, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Transfermarkt», προχώρησε σε ορισμένες ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις.

Ο Γερμανός τεχνικός, έπειτα από μία άκρως επιτυχημένη παρουσία στη Λίβερπουλ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Champions League το 2019 και της Premier League το 2020, αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο των «reds» το 2024 και να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική.

Λίγο αργότερα, ανέλαβε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, ως επικεφαλής ποδοσφαίρου των ομάδων που ανήκουν στη Red Bull.

Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον για τον Κλοπ από τους αγγλικούς συλλόγους δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται. Όπως αποκάλυψε ο Κόζικε, δέχθηκε προτάσεις από την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως δεν υπήρχε περίπτωση να αναλάβει κάποιον άλλον αγγλικό σύλλογο, πέραν της Λίβερπουλ.

Όσο για την επιστροφή του στους πάγκους; Το «παραθυράκι» έμεινε ανοιχτό…

In an exclusive interview with Transfermarkt, Marc Kosicke – Jürgen Klopp's agent – has revealed that Manchester United and Chelsea approached the German after he left Liverpool 🤯 pic.twitter.com/GVJnOvrnyq — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) February 16, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο εκπρόσωπος του Κλοπ:

«Ακόμη και η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαναν την έρευνά τους, αν και ο Γιούργκεν είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα αναλάμβανε προπονητής σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Αγγλία. Αυτές οι έρευνες συνεχίζονται αλλά είναι εξαιρετικά χαρούμενος με αυτά που έχει πετύχει.

Και είναι υπέροχο που θα περάσει στην ιστορία ως ένας από τους ελάχιστους προπονητές που έχουν κοουτσάρει τρεις συλλόγους και δεν απολύθηκαν ποτέ.

Ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να μυρίσει ξανά αποδυτήρια. Αλλα αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαρούμενος σε αυτό το ρόλο. Πριν ενταχθεί στην Red Bull, θα μπορούσε να είχε προπονήσει τις ΗΠΑ ή την Αγγλία. Πιθανότατα και την Γερμανία, αν δεν ήταν ήδη εκεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν».