Η στιγμή που ίσως καθορίσει την φετινή Premier League ήρθε στο Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ και… τρέλανε τους φίλους της Άρσεναλ στο Μπράιτον!

Η Μάντσεστερ Σίτι «κόλλησε» στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (04/03, 2-2) και άφησε πίσω της δύο κρίσιμους βαθμούς, στη «μάχη» για την κορυφή της Premier League.

Κάπως έτσι, σε συνδυασμό με τη νίκη της Άρσεναλ στην έδρα της Μπράιτον (04/03, 0-1), είδε την απόσταση να πηγαίνει στους επτά βαθμούς, έχοντας ωστόσο ένα ματς λιγότερο.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προηγήθηκε δύο φορές, με σκόρερ τους Σεμένιο και Ρόδρι, όμως ο Γκιμπς-Γουάιτ και ο Άντερσον είχαν απάντηση σε αμφότερες τις περιπτώσεις, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Πάντως, δίχως αμφιβολία, η στιγμή της αναμέτρησης ήρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε «χρυσή» ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς από το παιχνίδι, με τον Σελς να είναι εξουδετερωμένος και τον Σαβίνιο να σουτάρει προ κενής εστίας.

Ωστόσο, σαν από μηχανής Θεός, εκεί εμφανίστηκε ο Μουρίλο, που έκανε μία από τις κρισιμότερες επεμβάσεις της σεζόν, κρατώντας το 2-2.

Αυτή ίσως να αποτελέσει στο φινάλε της σεζόν, την στιγμή που έκρινε όλο το πρωτάθλημα, ενώ δείγμα της κρισιμότητάς της είναι η αντίδραση των οπαδών της… Άρσεναλ, που βρίσκονταν στο γήπεδο της Μπράιτον την ίδια ώρα, όταν είδαν τι συνέβη στο Etihad…

Δείτε την σωτήρια επέμβαση του Μουρίλο:

Δείτε την αντίδραση των φίλων της Άρσεναλ: