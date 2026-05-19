Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει στον άνθρωπο που θα εμπιστευθεί, μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του εκπνέει το 2027.

Κάπως έτσι, ολοκληρώνει μια απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία με 20 τρόπαια. Μεταξύ άλλων, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι «πολίτες» έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με τον αντικαταστάτη του, ο οποίος θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Ο 55χρονος Ιταλός προπονητής και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του 2026 από την Τσέλσι μετά από 92 ματς στον πάγκο της και έχοντας κατακτήσει το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2025, φέρεται να έχει δώσει εδώ και καιρό τη συγκατάθεσή του.

Η επίσημη ανακοίνωση για το τέλος της εποχής Γκουαρδιόλα αναμένεται από τα βρετανικά Μέσα μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, με τον εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (24/5) απέναντι στην Άστον Βίλα για την αυλαία της Premier League να αποτελεί το ιστορικό τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του συλλόγου.