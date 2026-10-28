Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής στη Χαλ. Πώς εξήγησε ο Σεργκέι Γιακίροβιτς την απουσία του Έλληνα μέσου;

Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε το μεγάλο βήμα στην Premier League το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Χαλ προχώρησε στην απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής ο Έλληνας μέσος δεν έχει καταφέρει να πάρει χρόνο συμμετοχής. Έχει αγωνιστεί μόλις για 30 λεπτά στην ήττα από τη Σάντερλαντ στο Carabao Cup, ενώ στις 5 τελευταίες αγωνιστικές στην Premier League έχει παραμείνει εκτός αποστολής.

Ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, μίλησε για τον 19χρονο χαφ, εξηγώντας για ποιον λόγο απουσιάζει από τα παιχνίδια της αγγλικής ομάδας.

Sergej Jakirovic opens up on Christos Mouzakitis Hull City absence following eye-catching Olympiacos deal. #hcafc https://t.co/zuwl0ENxLN — Hull City Live (@HDMHullCity) October 27, 2026

«Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν, επειδή σε αυτή τη θέση, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Φανταστείτε τώρα ότι ο Μορίτα και ο Τιμ, αν δεν είχαν προβλήματα, θα έπαιζαν επειδή τους φέραμε να παίξουν. Έχουμε επίσης τους Σλέιτερ και Κρουκς εκεί.

Ο Κρούκσι είχε επίσης κάποια προβλήματα. Έχουμε τον Γκούρνα εκεί. Έχω ήδη αναφέρει πέντε. Έχουμε τον Γενς, έχουμε τον Χρήστο, οπότε είναι επτά παίκτες αυτή τη στιγμή, δύο θέσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να προπονηθείς, πρέπει να βελτιωθείς, πρέπει να προσαρμοστείς γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τον Ολυμπιακό, από το ελληνικό πρωτάθλημα, ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Είναι καλά. Μίλησα μαζί του. Μίλησα μαζί του, με τον Γενς, επειδή είναι πολύ νέοι. Είναι ένα μεγάλο βήμα για αυτούς και επίσης προσπαθούμε να βρούμε τα λεπτά συμμετοχής για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τον Λίνκολν, ώστε να έχω τις σωστές πληροφορίες γι’ αυτούς».