Ο παλαίμαχος στόπερ της Άρσεναλ, Μάρτιν Κίον, εκθείασε όσα κάνει ο Μπάμπης Κωστούλας με την Μπράιτον, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ολοκληρωμένο επιθετικό στην Premier League, μαζί με τον Χάαλαντ.

Ο Μάρτιν Κίον, παλαίμαχος αμυντικός της Άρσεναλ, «έπλεξε» το εγκώμιο του Μπάμπη Κωστούλα, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας (18/10, 5-0).

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έκανε τα… πάντα για την Μπράιτον, έχοντας γκολ και ασίστ, ενώ αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Ο παλαίμαχος σέντερ μπακ των «κανονιέρηδων» και νυν τηλεσχολιαστής αποθέωσε δημόσια τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις ως σέντερ φορ με τη φανέλα των «γλάρων», τονίζοντας, μάλιστα, πως μετά τον Έρλινγκ Χάαλαντα είναι ο πιο ολοκληρωμένος επιθετικός στην Premier League.

Martin Keown did not just say Kostoulas is the second best striker in the Premier League and Brighton are title challengers… pic.twitter.com/qBCvyJ9Z75 — talkSPORT (@talkSPORT) October 19, 2026

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μάρτιν Κίον:

«Αυτό που κάνει ο Κωστούλας στην Μπράιτον είναι απλά απίστευτο. Αν εξαιρέσεις τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερος και πιο ολοκληρωμένος επιθετικός στην Premier League.

Η επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδα του, η τεχνική του κατάρτιση και η πίεση που ασκεί στην αντίπαλη άμυνα είναι επιπέδου παγκόσμιας κλάσης».