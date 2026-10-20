Ο Μάρτιν Κίον, παλαίμαχος αμυντικός της Άρσεναλ, «έπλεξε» το εγκώμιο του Μπάμπη Κωστούλα, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας (18/10, 5-0).
Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έκανε τα… πάντα για την Μπράιτον, έχοντας γκολ και ασίστ, ενώ αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.
Ο παλαίμαχος σέντερ μπακ των «κανονιέρηδων» και νυν τηλεσχολιαστής αποθέωσε δημόσια τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις ως σέντερ φορ με τη φανέλα των «γλάρων», τονίζοντας, μάλιστα, πως μετά τον Έρλινγκ Χάαλαντα είναι ο πιο ολοκληρωμένος επιθετικός στην Premier League.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μάρτιν Κίον:
«Αυτό που κάνει ο Κωστούλας στην Μπράιτον είναι απλά απίστευτο. Αν εξαιρέσεις τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερος και πιο ολοκληρωμένος επιθετικός στην Premier League.
Η επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδα του, η τεχνική του κατάρτιση και η πίεση που ασκεί στην αντίπαλη άμυνα είναι επιπέδου παγκόσμιας κλάσης».