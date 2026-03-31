Τους τίτλους τέλους σε μια μυθική καριέρα εννέα ετών στη Λίβερπουλ αποφάσισε να ρίξει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ανακοινώνοντας το απόγευμα της Τρίτης (24/3) μέσω των social media πως θα αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, που με τα αμέτρητα ρεκόρ και τους τίτλους του έχει κερδίσει επάξια μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους στην ιστορία των «reds», ετοιμάζεται πλέον για τον επόμενο σταθμό της πορείας του, με την Ευρώπη να δείχνει ως ένας από τους επικρατέστερους προορισμός.

O Σαλάχ αφήνει ένα «χρυσάφι» στη Λίβερπουλ, για να αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι! Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη «ιστορία», αλλά και ένα τεράστιο ποσό για να πει «αντίο»!

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Ιμπραήμ Χασάν, άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και νυν τεχνικού διευθυντή της Εθνικής Αιγύπτου, οι Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη καταθέσει επίσημες προτάσεις για την απόκτηση του 33χρονου εξτρέμ.

«Προσωπικά, θα προτιμούσα να παραμείνει στην Ευρώπη. Έχω ακούσει για προτάσεις από την Παρί, την Μπάγερν και συλλόγους από την Ιταλία. Προσωπικά, δεν είμαι σίγουρος για το αν θα υπογράψει για το αμερικανικό πρωτάθλημα. Θα ήταν πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κανείς δεν θα θυμάται πια τον Σαλάχ», ανέφερε χαρακτηριστικά.