Νέα «μαγική» εμφάνιση από τον Κωνσταντή Τζολάκη που στο Κόβεντρι – Χαλ (29/08, 0-1) κατάφερε κάτι μοναδικό, για τους Έλληνες τερματοφύλακες στην Premier League!

Ένας Κωνσταντής Τζολάκης να τον… πιεις στο ποτήρι! Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει το «ταξίδι» του στην Premier League, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Την 1η αγωνιστική ήταν καθοριστικός, καθώς κράτησε στο… μηδέν τα «αστέρια» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη Χαλ να κερδίζει με 2-0 (22/08)!

🇬🇷💥 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎𝐒 𝐓𝐙𝐎𝐋𝐀𝐊𝐈𝐒 (𝟐𝟑) vs Coventry:



• CLEAN SHEET

• MOTM

• 3 Saves

• 3 Saves Inside the Box

• 1.29 Goals Prevented

• 11 Recoveries

• 5 Throws



MASTERCLASS. 🔥 pic.twitter.com/4EU7h1F1Yi — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 29, 2026

Σε μία αναμέτρηση που ο Έλληνας πορτιέρε «κατέβασε» ρολά και έγινε «κακός μπελάς», για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ.

Μία εβδομάδα αργότερα ήταν η σειρά της Κόβεντρι (29/09, 0-1) να γίνει «θύμα» του. Οι «τίγρεις» έκαναν το 2/2, καθώς μπόρεσαν να φύγουν με το εκτός έδρας «τρίποντο», με γκολ στο 82ο λεπτό.

Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ διαφορετικά, αν δεν έπαιζε ο Κωνσταντής Τζολάκης.

2 GAMES.

2 CLEAN SHEETS.

2 MASTERCLASSES.



𝐊𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎𝐒 𝐓𝐙𝐎𝐋𝐀𝐊𝐈𝐒 (𝟐𝟑) 🇬🇷🌟 pic.twitter.com/LrHu1noijw — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 29, 2026

Το ξεχωριστό επίτευγμα του Τζολάκη

Ο 23χρονος τερματοφύλακας είχε ξανά τη μεγαλύτερη βαθμολογία του αγώνα στο Sofascore (8.3), χάρη στα όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο!

Συνολικά είχε τρεις αποκρούσεις, με τις οποίες «έσβησε» 1.33 xGoals. Φυσικά, η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν η κεφαλιά του Ταϊβού Αβονίγι, που με την επέμβασή του έκανε όλο το «Νησί» να… παραμιλάει!

Από εκεί και πέρα, είχε 1/1 επιτυχημένη έξοδο, αλλά ήταν «νικητής» και σε δύο εναέριες μπαλιές.

Konstantinos Tzolakis with an incredible match-winning save 🫨@HullCity pic.twitter.com/rG1lLAVVPR — Premier League (@premierleague) August 29, 2026

Το… μηδέν παθητικό ήρθε ξανά και έθεσε νέο ρεκόρ για τους Έλληνες τερματοφύλακες! Για την ακρίβεια, έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει κάτι παρόμοιο στα πρώτα του δύο παιχνίδια στην Premier League.

Ο μοναδικός που είχε στην πρεμιέρα του ανέπαφη την εστία του ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι υπόλοιποι που το προσπάθησαν ήταν οι: Ορέστης Καρνέζης και Νίκος Χαλκιάς, όμως, δεν το κατάφεραν.

Μέχρι που ήρθε ο Κωνσταντής Τζολάκης, για να βάλει ένα νέο ρεκόρ, για τις «επόμενες γεννιές»! Και ποιος ξέρει, μπορεί να έχει και συνέχεια…