Από εδώ και στο εξής ο Τζέιμς Μίλνερ θα είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην Premier League, αλλά υπάρχει μία μεγάλη διαφορά με τον Γκάρεθ Μπάρι!

Η 27η αγωνιστική της Premier League είχε μία ξεχωριστή στιγμή. Αρκεί να πάμε στο ματς της Μπρέντφορντ με την Μπράιτον.

Ο Τζέιμς Μίλνερ, επιλέχθηκε από τον Φαμπιάν Χιούρτζελ να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα της ομάδας του. Γεγονός, που μας ανάγκασε να έχουμε και ένα νέο ρεκόρ, από την αρχή του ματς.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής είχε «ισοφαρίσει» τον Γκάρεθ Μπάρι, αφού και οι δύο είχαν 653 συμμετοχές στην Premier League.

Ωστόσο, από το πρώτο δευτερόλεπτο της 27ης «στροφής» της διοργάνωσης, είχαμε και την «προσπέραση».

Ο Τζέιμς Μίλνερ «έγραψε» τη συμμετοχή Νο.654 και πλέον θα μείνει στην ιστορία ως το Νο.1! Σε ένα ρεκόρ, που μόνο δύσκολο θα είναι να «ξανασπάσει».

Όμως, υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά, σε ό,τι αφορά τον Τζέιμς Μίλνερ και τον Γκάρεθ Μπάρι.

Ποια είναι αυτή; Το πόσα λεπτά συμμετοχής έχουν καταγράψει στην καριέρα τους. οι δύο ποδοσφαιριστές Ο Γκάρεθ Μπάρι έπαιξε συνολικά 54.433 λεπτά στην Premier League.

⬆️ James Milner’s first Premier League appearance

⬇️ James Milner’s 654th Premier League appearance



An all-time appearance record over 23 years in the making 🤩 pic.twitter.com/4MhtRyNcGj — Premier League (@premierleague) February 21, 2026

Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, που ο νυν παίκτης της Μπράιτον, ούτε καν τον… πλησιάζει. Τι εννοούμε με αυτό;

Ο Τζέιμς Μίλνερ, όταν έφτασε τις 653 συμμετοχές ήταν στον αγωνιστικό χώρο μονάχα 40.489 λεπτά, για την 1η τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ο Γκάρεθ Μπάρι, στον ίδιο αριθμό αγώνων, είχε 13.954 λεπτά παραπάνω! Δηλαδή, βρισκόταν στο χορτάρει περίπου 230 ώρες παραπάνω απ’ ότι έχει κάνει ο Τζέιμς Μίλνερ!

Let's take it back to November 2002 ⏪ pic.twitter.com/CeGPCEoEhB — Premier League (@premierleague) February 21, 2026

Προφανώς, και κανείς δεν μπορεί να «πάρει» το ρεκόρ συμμετοχών από τον συμπαίκτη του Μπάμπη Κωστούλα.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί και μία τόσο μεγάλη διαφορά, που έχει καταγραφεί. Άλλωστε, αυτή μπορεί να «μεταφραστεί» και σε 155 ματς παραπάνω για τον Γκάρεθ Μπάρι.