Για ποιον λόγο ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν πήγε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2013, αν και είχε συμφωνήσει να διαδεχθεί τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον;

Η πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013 θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά, καθώς, όπως αποκάλυψε ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του, είχε αρχικά συμφωνήσει να τον διαδεχθεί στους «κόκκινους διαβόλους», αμέσως μετά τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρ’ όλα αυτά, ο Πορτογάλος τεχνικός αναθεώρησε και προτίμησε να επιστρέψει στην Τσέλσι, την ομάδα με την οποία είχε ήδη συνδέσει το όνομά του, μεγαλουργώντας κατά το πρώτο του πέρασμα από το Λονδίνο.

«Όταν έφυγα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχα υπογράψει για να πάω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ. Άλλο όμως η αγάπη για το ποδόσφαιρο και άλλο η αγάπη για έναν συγκεκριμένο σύλλογο. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι πιο δυνατό. Μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης είχα ανάγκη να αισθανθώ ότι με αγαπούν.

Το να χάσω την ευκαιρία να είμαι ο προπονητής που θα διαδεχόταν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν δραματικό για μένα. Δεν το μετανιώνω όμως, γιατί ήταν μία απόφαση που πήρα με την καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

Jose Mourinho has revealed he had the opportunity to take over from Sir Alex Ferguson at Manchester United in 2013 but had to turn it down as he had given his word to Chelsea 😮 pic.twitter.com/nmEsj7Paf3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 10, 2026

Ο θρυλικός Σερ Άλεξ μίλησε επίσης στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, επιβεβαιώνοντας όσα αποκάλυψε ο «Special One».

Πάντως, αν και το 2013 δεν κάθισε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εν τέλει πήγε στους «κόκκινους διαβόλους» το 2016 και παρέμεινε έως τον Δεκέμβριο του 2018, έχοντας κατακτήσει το Europa League, ένα League Cup και ένα Community Shield.