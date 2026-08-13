Ο Χρήστος Τζόλης αποκάλυψε τι είχε πει στον Κάι Χάβερτς, πριν από το νικητήριο πέναλτι που πέτυχε στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Κόμο.

Ο Χρήστος Τζόλης δήλωσε ξανά «παρών» για την Άρσεναλ, σε ακόμα ένα φιλικό!

Ο διεθνής εξτρέμ πέτυχε το νικητήριο πέναλτι επί της Κόμο στη «ρώσικη ρουλέτα» (12/08, 1-1, 4-3), στο τελευταίο της φιλικό πριν τις επίσημες υποχρεώσεις, ευστοχώντας στο καθοριστικό χτύπημα με μια εντυπωσιακή εκτέλεση στο «παραθυράκι» της εστίας.

Μετά το ματς, ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ αποκάλυψε πως είχε υποσχεθεί στον Κάι Χάβερτς ότι θα έστελνε την μπάλα ακριβώς εκεί, ενώ δήλωσε πλήρως προσαρμοσμένος στη ζωή στο Λονδίνο και την ομάδα, θέτοντας ως επόμενο στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χρήστος Τζόλης:

«Ακριβώς έτσι ήθελα να το εκτελέσω. Ήμουν με τον Κάι Χάβερτς στη μεσαία γραμμή και με ρώτησε πού θα το σουτάρω. Του είπα “εκεί, πολύ δυνατά” κι εκείνος απάντησε “θέλω να το δω”.

Πράγματι, το χτύπησα πολύ καλά. Ήθελα να σουτάρω με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα· ήταν ένα ωραίο πέναλτι.



Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί καλά στην ομάδα. Τα παιδιά με βοήθησαν πολύ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω όλη την προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα.



Είναι μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι· ελπίζουμε να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο».