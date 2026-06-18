Η Λίβερπουλ προχώρησε στην πρώτη της μεταγραφή στην εποχή του Άντονι Ιραόλα, με έναν ποδοσφαιριστή που είχε «συνδεθεί» και με τον Ολυμπιακό, το περασμένο καλοκαίρι.

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε την πρώτη της μεταγραφή από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία ο Άντονι Ιραόλα, αποκτώντας τον 22χρονο Βίκτορ Μουνιόθ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «reds» θα καταβάλουν στην Οσασούνα τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία φτάνει στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό θα μοιραστεί ανάμεσα στην Οσασούνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» να εισπράττει συνολικά 25 εκατομμύρια ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια προέρχονται από την αρχική του πώληση, ενώ το υπόλοιπο 50% θα είναι από την τωρινή του ρήτρα.

🚨💣 Víctor Muñoz to Liverpool, it’s all formally sealed as Spanish winger has signed his contract with #LFC valid until June 2032.



Hijack completed for €40m fee.



The exclusive story from last night, 100% confirmed. pic.twitter.com/HhmSD4RaZL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν εμπλοκή της Ρεάλ μέσω των δικαιωμάτων επαναγοράς που διατηρούσε για τον πρώην παίκτη της, η Λίβερπουλ συμφώνησε να επιτρέψει στους Μαδριλένους να διατηρήσουν οψιόν επαναγοράς του ποδοσφαιριστή στην ολοκλήρωση της πρώτης του σεζόν στην Αγγλία.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως ο Βίκτορ Μουνιόθ, το περασμένο καλοκαίρι, είχε «συνδεθεί» και με τον Ολυμπιακό. Για την ακρίβεια, ο Ισπανός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο είχε αναφέρει τους Πειραιώτες, ως μία από τις ομάδες που είχαν στο «ραντάρ» τους τον διεθνή Ισπανό εξτρέμ.

Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Οσασούνα, ο 22χρονος είχε 7 γκολ και 5 ασίστ, σε 36 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.