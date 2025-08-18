Το δικό του «ευχαριστώ» στους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε την πρεμιέρα με την Μπρέντφορντ η Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ» που το χάρηκε.

Ο πρώτος επίσημος αγώνας της σεζόν για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Νησί και την Premier League, εξελίχθηκε σε θρίαμβος. Η άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης Νότιγχαμ Φόρεστ που είχε ταλανιστεί αρκετές δεκαετίες σε χαμηλότερα στρώματα, έχει βάλει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη σε σχέση με την επιτυχημένη, περσινή αγωνιστική περίοδο.

Οι παίκτες του Νούνο Εσπίριτο, έθεσαν από νωρίς το τέμπο στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπρέντφορντ, την οποία «στρίμωξαν στα σχοινιά» από το πρώτο ημίχρονο. Το 3-0 της ανάπαυλας δεν άλλαξε και τόσο μέχρι το φινάλε (3-1 με πέναλτι η μείωση), γεγονός που ικανοποίησε άπαντες. Αρχής γενομένης από τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου.

Ο μεγαλομέτοχος της αγγλικής ομάδας και του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων, βρέθηκε στο τέλος της φυσούνας πριν οι παίκτες μπουν στα αποδυτήρια, χαιρετώντας έναν προς έναν τους παίκτες αλλά και τα μέλη του τεχνικού σταφ.

Με μερικούς μάλιστα όπως τον Χάντσον-Οντόι, τον Κρις Γουντ ή τον αρχηγό Γκιμπς-Γουάιτ είχε πιο θερμό εναγκαλισμό. Αυτός ήταν ο τρόπος του Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή για να μοιράσει συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές.