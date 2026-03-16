Γιατί ο Ιγκόρ Τούντορ έγινε ξανά viral, μετά το Λίβερπουλ-Τότεναμ. Η ερώτηση δημοσιογράφου που τον νευρίασε και πώς αντέδρασε.

Ο Ιγκόρ Τούντορ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το τέλος της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τότεναμ, αλλά για έναν λόγο που δεν σχετίζεται με το αγωνιστικό κομμάτι.

Μετά την ισοπαλία, ο προπονητής της Τότεναμ είχε έντονο διάλογο με δημοσιογράφο του Sky Sports, δείχνοντας εμφανή ενόχληση για μια ερώτηση που του τέθηκε. Μάλιστα, σε μια στιγμή της συζήτησης άγγιξε τον ώμο του δημοσιογράφου και λίγο αργότερα αποχώρησε από τη συνέντευξη χωρίς να συνεχίσει τη διαδικασία.

Το παιχνίδι, λοιπόν, είχε και… «τρίτο ημίχρονο», καθώς ο Κροάτης τεχνικός ήρθε σε αντιπαράθεση με τον ρεπόρτερ. Η ερώτηση αφορούσε την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας και το αν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί, κάτι που προκάλεσε την αντίδρασή του.

Απευθυνόμενος στον Πάτρικ Ντέιβιντσον, ο Τούντορ –αφού πρώτα του έβαλε το χέρι στον ώμο– είπε εκνευρισμένος: «Μέχρι εδώ. Πάντα σου λέω τι σκέφτομαι».

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν δεν θεωρεί πως οφείλει να απαντήσει, με τον προπονητή της Τότεναμ να επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι της ομάδας σε όλο τον κόσμο και να ξεκαθαρίζει πως η συγκεκριμένη ερώτηση δεν τον αφορά.

Στη συνέχεια τόνισε πως προτιμά να ερωτάται για την απόδοση της ομάδας: «Αυτή δεν είναι ερώτηση για μένα. Ρώτησέ με πώς έπαιξε η ομάδα».

Ο διάλογος συνεχίστηκε για λίγο ακόμη, χωρίς οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε κάποια σύγκλιση. Ο Τούντορ εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις από δημοσιογράφους δεν έχουν ουσία, καθώς –όπως είπε– αφορούν τη θέση του προπονητή.

Λίγο πριν αποχωρήσει, ο Κροάτης ρώτησε:

«Τελειώσαμε;» Με τον δημοσιογράφο να του απαντά: «Ναι, τελειώσαμε».