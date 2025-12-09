Σούσουρο με τεράστιες διαστάσεις πήρε – όπως αναμενόταν μετά από μία τέτοια δήλωση – τις τελευταίες ώρες το… τρίγωνο Σαλάχ-Λίβερπουλ και Άρνε Σλοτ.

Λίγες μέρες πριν αποχωρήσει – προσωρινά τουλάχιστον – από τη Λίβερπουλ για να ηγηθεί της ΕΘνικής Αιγύπτου στις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έριξε… βόμβες μετά το παιχνίδι με τη Λιντς.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Φαραώ» του Μερσεισάιντ, άνοιξε την πόρτα της εξόδου από το Λίβερπουλ αν δεν αλλάξουν στάση Σλοτ και Λίβερπουλ σημειώνοντας πως… «Είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στον πάγκο, νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου. Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα πολλά γι’ αυτήν την ομάδα αυτά τα χρόνια και ειδικά την περασμένη χρονιά. Τώρα κάθομαι στον πάγκο και δεν ξέρω γιατί.

Φαίνεται ότι το κλαμπ με έχει εκθέσει. Έτσι νιώθω. Είναι νομίζω ξεκάθαρό ότι κάποιος θέλει να μου ρίξει όλο το φταίξιμο. Πήρα πολλές υποσχέσεις το καλοκαίρι και μέχρι τώρα είμαι στον πάγκο για τρία παιχνίδια. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν την υπόσχεσή τους. Είπα πολλές φορές πριν ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή και τώρα ξαφνικά δεν έχουμε κάποια σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φαίνεται, όπως το βλέπω, ότι κάποιος δεν με θέλει στο σύλλογο.

Πάντα στήριζα το κλαμπ. Τα παιδιά μου θα το στηρίζουν. Το αγαπώ τόσο πολύ και πάντα θα το κάνω. Με κάλεσε η μητέρα μου χθες. Εσείς δεν ξέρατε αν θα παίξω βασικός, αλλά εγώ γνώριζα. Χθες της είπα ‘έλα στο επόμενο παιχνίδι με την Μπράιτον’. Δεν ξέρω αν θα παίξω ή όχι, αλλά θα το διασκεδάσω.

Στο μυαλό μου, θα απολαύσω αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είμαι Άνφιλντ για να πω αντίο στους οπαδούς και θα πάω στη συνέχεια στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής».

Τα λεγόμενά του έφεραν θύελλα δημοσιευμάτων, άνοιξαν τεράστια συζήτηση στα social Media και εντός της ομάδας, με τον προπονητή των Reds να απαντά κι εκείνος από πλευράς του πως δεν έχει ιδέα αν θα παίξει ξανά αλλά υπάρχει πάντα δρόμος προς την επιστροφή.

Το γυαλί φαίνεται να έχει σπάσει και μένει να φανεί το προσεχές διάστημα αν αυτό θα μπορέσει να κολλήσει ξανά. Οι άνθρωποι της Λίβερπουλ πάντως – ποδοσφαιρικός διευθυντής σε συννενόηση με τον πρόεδρο – με δική τους απόφαση και όχι του Άρνε Σλοτ, «τιμώρησαν» τον Σαλάχ κρατώντας στο Νησί ενόψει της αναμέτρησης με την Ίντερ στην Ιταλία.

«Είναι μία απόφαση κοινής λογικής και δεν θα ληφθούν περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα εναντίον του. Πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο, επομένως είναι πιθανό να επιστρέψει ο Σαλάχ ενόψει Μπράιτον», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ορνστάιν του Athletic που σημείωσε ξανά και ξανά την ενόχληση της Λίβερπουλ αλλά και την μη εμπλοκή του Άρνε Σλοτ στην απόφαση να μείνει ο Σαλάχ στο Λίβερπουλ.

Ο 33χρονος επιθετικός από την άλλη που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και κάθε του πράξη συνήθως κρύβει και κάτι από πίσω, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» μία φωτογραφία από το προπονητικό κέντρο στο Μερσεϊσάιντ όπου προπονείται μόνος του.

Αν και δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα τι έχει στο μυαλό του ο Αιγύπτιος σταρ αφήνοντας τους φαν να αναρρωτιούνται, ο ίδιος πιθανότατα θέλει με τον τρόπο αυτό να πει σε όλους πως «είμαι ακόμα εδώ και δεν πρόκειται να φύγω.»

Μία ενέργεια που πιθανότατα να μεταφράζεται και με την πρόθεσή του να ρίξει τους τόνους και να κατευνάσει τα πνεύματα μετά τον τεράστιο θόρυβο των τελευταίων ωρών.