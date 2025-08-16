Ο Μάρτιν Ντουμπράφκα ήταν το πρώτο «θύμα» του νέου κανονισμού της Premier League, καθώς «έδωσε» στην Τότεναμ κόρνερ από το… πουθενά.

H Premier League το είχε… προαναγγείλει, ο Μάρτιν Ντουμπράφκα το ξέχασε και έδωσε κόρνερ από το… πουθενά στην Τότεναμ.

Η διοργανώτρια Αρχή της Αγγλίας, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων αποφάσισε να βάλει έναν νέο κανονισμό στο «παιχνίδι».

Μέχρι πρότινος, όποιος τερματοφύλακας κράταγε την μπάλα πάνω από 8’’ έδινε ένα έμμεσο στην αντίπαλη ομάδα.

The new 8-second rule strikes!

⁰Burnley GK Martin Dúbravka held on for 14s, ref Michael Oliver awards Spurs a corner. #EPLKuNBSport #NBSportUpdates #GuinnessMatchDay #MatchDayOnTour #GuinnessUg 📸: Courtesy Image pic.twitter.com/48mbksH2J9 — NBS Sport (@NBSportUg) August 16, 2025

Ωστόσο, σχεδόν ποτέ οι διαιτητές, δεν καταλόγιζαν την εν λόγω παράβαση. Για αυτόν τον λόγο η Premier League αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό.

Απ’ τη νέα σεζόν αποφασίστηκε, πως όποιος πορτιέρε κρατάει την μπάλα στα χέρια του, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, θα «έδινε» κόρνερ στην αντίπαλη ομάδα.

Μάλιστα, δεν αργήσαμε να δούμε αυτόν τον κανονισμό σε εφαρμογή. Μόλις στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης του Τότεναμ – Μπέρνλι ο Μάρτιν Ντουμπράφκα ξεχάστηκε.

New Premier League season, new rule 🔎



Martin Dubravka is the first keeper to concede a corner after holding the ball for more than 8 seconds 😬 pic.twitter.com/3MnJd6aWFp — BBC Sport (@BBCSport) August 16, 2025

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Μάικλ Όλιβερ να δώσει κόρνερ για τα «σπιρούνια». Με αυτόν τον τρόπο, ο Σλοβάκος τερματοφύλακας έγινε ο πρώτος που την «πατάει» στο πρωτάθλημα του «Νησιού».

Μένει να φανεί αν θα έχουμε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις, μέσα στη σεζόν ή αν ο Μάρτιν Ντουμπράφκα θα γίνει… μάθημα.

Δείτε παρακάτω το «λάθος» του Μάρτιν Ντουμπράφκα: