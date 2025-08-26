Ο Κώστας Τσιμίκας απασχολεί τη Ρόμα, όμως η Λίβερπουλ τον παραχωρεί υπό έναν όρο.

Η πιθανότητα να αποχωρήσει ο Κώστας Τσιμίκας από τη Λίβερπουλ φαίνεται όλο και πιο πιθανή, δεδομένου του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει στη θέση του αριστερού μπακ από τον Κέρκεζ και τον Ρόμπερτσον.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων συλλόγων είναι και η Ρόμα, που εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του. Ο Τσιμίκας φαίνεται θετικός σε μια μεταγραφή στη Serie A, μετά την πορεία του στο πρωτάθλημα της Premier League.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με το βασικό σημείο συζήτησης να είναι ο όρος ύπαρξης υποχρεωτικής αγοράς από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2026.

Η διάθεση της Ρόμα να ικανοποιήσει αυτή τη βασική απαίτηση των πρωταθλητών Αγγλίας θα είναι κλειδί για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

🚨 Excl. – Kostantinos #Tsimikas has given his availability to join #ASRoma with a contract until 2029 (1+3). #Roma have offered to #Liverpool a loan with the option to buy. Talks in progress, even if #LFC ask an obligation to buy to give the green light to the sale. #transfers https://t.co/bO0VBYDqWj — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2025

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο Νικολό Σκίρα:

«Ο Κώστας Τσιμίκας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για να ενταχθεί στην Ρόμα υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029 (1+3). Η Ρόμα πρότεινε στην Λίβερπουλ να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και να έχει οψιόν αγοράς.

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αν και η Λίβερπουλ αξιώνει να μπει όρος στο συμβόλαιο για υποχρεωτική αγορά του παίκτη προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρησή του».