Ο Μικάιλο Μούντρικ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο Ουκρανός το «έριξε» στον στίβο και «ονειρεύεται» Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο Μικάιλο Μούντρικ όλα δείχνουν πως βρήκε ένα νέο «καταφύγιο». Πριν από περίπου έναν χρόνο, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Αυτό τον έχει αναγκάσει να μην έχει καμία ενασχόληση, με το ποδόσφαιρο, μέχρι και σήμερα!

Σύμφωνα με τη «MARCA», ο Ουκρανός αθλητής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να στραφεί στον στίβο, με σκοπό να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

🚨 Mykhailo Mudryk has chosen to ditch football and pursue sprinting for Ukraine at the 2028 Olympics after his expected football ban. ⚡️⚡️



Ο παίκτης της Τσέλσι είναι ένας από τους γρηγορότερους ποδοσφαιριστές στη «Γηραιά Ήπειρο». Άλλωστε, αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί του. Ωστόσο, πλέον θα μας «δείχνει» την ταχύτητά του στον στίβο, καθώς κάνει προπονήσεις μαζί με τους σπρίντερ της Ουκρανίας!

Κι όμως, μπορεί πριν από περίπου τρία χρόνια οι Λονδρέζοι να έλεγαν «ναι» σε ένα deal, που έφτανε μέχρι και τα 100.000.000 ευρώ για την απόκτηση του Μικάιλο Μούντρικ.

Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα, πολύ πιθανόν να τον δουν να είναι… εκτός ποδοσφαίρου, εξαιτίας του στίβου.

Mikhail Mudryk's career could take a wild turn 😳🏃‍♂️



Signed by Chelsea for €70m in 2023, he went from Ukraine's brightest footballing hope to serving a doping ban.



Now, he's chasing a new dream, competing as a sprinter for Ukraine at the 2028 Los Angeles Olympics, according to…

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «MARCA»:

«Από τη μεγάλη υπόσχεση του ουκρανικού ποδοσφαίρου και έναν από τους ταχύτερους παίκτες στη Γηραιά Ήπειρο, έμεινε εκτός λόγω τιμωρίας για ντόπινγκ. Σήμερα, σε μια κίνηση που εξέπληξε τον αθλητικό κόσμο, ο Μούντρικ αποφάσισε να ανταλλάξει την μπάλα με καρφιά. Στόχος του είναι να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ως σπρίντερ για την εθνική ομάδα της Ουκρανίας».