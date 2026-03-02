Ο Γιώργος Καραγκούνης γνώρισε την αποθέωση στο Κρέιβεν Κότατζ, την έδρα της Φούλαμ, όπου και βρέθηκε για το ματς με την Τότεναμ.

Η Φούλαμ νίκησε με 2-1 την Τότεναμ στο «Craven Cottage», στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Premier League, και σκαρφάλωσε στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς. Αντίθετα, οι «πετεινοί» παρέμειναν στη 16η θέση, μόλις τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκε και ο Γιώργος Καραγκούνης, έπειτα από πρόσκληση της αγγλικής ομάδας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας με την οποία ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

How good was it to see this man yesterday?



Giorgos Karagounis was back at the Cottage! 🇬🇷 pic.twitter.com/SzHM772nCf — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 2, 2026

Ο εμβληματικός άσος του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της λονδρέζικης ομάδας, με τους οποίους είχε αναπτύξει ιδιαίτερο δέσιμο κατά τη διετή παρουσία του στην Premier League.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Καραγκούνης βγήκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας κασκόλ της Φούλαμ και στη συνέχεια παρακολούθησε από κοντά τη νίκη της ομάδας απέναντι στην Τότεναμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δύο χρόνια που αγωνίστηκε στον σύλλογο κατέγραψε 47 συμμετοχές, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.