Γνωστός για το χιούμορ του και την ετοιμόλογη φύση του ο Πεπ Γκουαρδιόλα, έδωσε content για μία ακόμα φορά.

Φυσικά αυτό για το οποίο ξεχωρίζει ο Πεπ Γκουαρδιόλα και έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον εν γένει χώρου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, είναι οι ιδέες του γύρω από τη στρογγυλή θεά όπως και τα κατορθώματα των ομάδων που έχει προπονήσει.

Συνυφασμένος με το «τίκι τάκα» και το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ο Γκουαρδιόλα δεν είναι όμως μονάχα αυτό. Κοινωνικά ανήσυχος, παίρνει συχνά πυκνά με τα λόγια του ή τις πράξεις του θέση για διάφορα σημαντικά και εκτός ποδοσφαίρου ζητήματα.

Ανά καιρούς έχει τοποθετηθεί για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και τις φρικαλεότητες στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ας πούμε η πολυπολιτισμικότητα για την οποία κλήθηκε να σχολιάσει, με αφορμή της δηλώσεις περί εισβολής μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Δηλώνοντας πως είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες ως πρόβλημα της κοινωνίας, προβάλλοντας τη δική του αλλοδαπή καταγωγή από την Καταλωνία.

Η συνέντευξη Τύπου όμως για το παιχνίδι με την Σάλφορντ για το FA Cup, είχε κι άλλο ψωμί. Το οποίο προκλήθηκε από ένα πολύ εύστοχο – όπως το βρήκε ο Πεπ – σχόλιο/ερώτηση δημοσιογράφου του BBC προς το πρόσωπό του.

Ο Γκουαρδιόλα έμεινε σχεδόν αποσβωλομένος με το σκεπτικό πίσω από την ερώτηση τακτικής φύσεως και τη συλλογιστική σε σημείο που στον Ουμίρ Ιρφάν από το μεγάλο ειδησεογραφικό πρακτορείο, αν «θέλει να γίνει βοηθός του.»

Το Σάββατο (14/2), οι «Πολίτες» υποδέχονται την ομάδα της League 2 με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να θεωρείται αμφίβολος μετά τον τραυματισμό του και την αντικατάστασή του στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Φούλαμ. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σημειώνοντας πως «δεν είναι 100% έτοιμος και θα φανεί πως θα νιώσει.»