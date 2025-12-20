Μπόλικο «ψωμί» ή και όχι, είχε η Συνέντευξη Τύπου του Πεπ Γουαρδιόλα, παραμονές του αγώνα με την Γουέστ Χαμ. Τι είπε ως προς το μέλλον του;

Αν απομονώσεις μερικές ατάκες που βγήκαν από το στόμα του Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως έχει συμβεί στον ποδοσφαιρικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες, τότε οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι και οι φαν του θα είχαν κάθε λόγο να ανησυχούν αναφορικά με την επόμενη μέρα του στο Μάντσεστερ. Παρόλα αυτά, οι δηλώσεις του ως προς το σύνολό τους, δεν έκρυβαν «θολά νερά» παρά μόνο το αυτονόητο. Και ο Καταλανός τεχνικός έδειξε ολίγον τι ενοχλημένος.

Οι «Citizens» δείχνουν στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26 να έχουν αφήσει πίσω τους σε έναν μεγάλο βαθμό τις δυσκολίες της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προέρχεται από ένα σερί έξι νικών, έχοντας κλείσει μήνα σχεδόν από την τελευταία φορά που ηττήθηκαν. Και ήταν στην έδρα τους από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League.

Η Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί κατά πόδας την Άρσεναλ στην κούρσα του πρωταθλήματος της Premier League, ενώ βρίσκεται και στις προνομιούχες θέσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το σπουδαίο «διπλό» στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ.

Παρότι ο βαθμολογικός πίνακας, το σερί και τα αποτελέσματα βοηθούν και συνηγορούν στο «ευ ζην» της Μάντσεστερ Σίτι, ο ικανοποιημένος Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε πως η ομάδα του έχει δρόμο να διανύσει ακόμα μέχρι να βρεθεί στο επίπεδο που θέλει και μπορεί. Και αρκετά να βελτιώσει.

Ο Καταλανός τεχνικός «στριμώχτηκε» από τους Βρετανούς δημοσιογράφους στο πλαίσιο των καθιερωμένων δηλώσεών του αναφορικά με το μέλλον του στο σύλλογο και τον προπονητικό θώκο, ξεκαθαρίζοντας πως «είναι χαρούμενος και θέλει να μείνει». Άλλωστε έχει συμβόλαιο ακόμα με την ομάδα.

Μετά από επίμονη στάση βέβαια, σημείωσε πως «η ομάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για την ανάδοχη κατάσταση» αφού ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Επανέλαβε κάτι που είχε πει περίπου μια δεκαετία πίσω όταν κάθισε για πρώτη φορά στο τιμόνι της ομάδας, ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα και δεν θα μείνει στο πηδάλιο για πάντα αν και απ’ ότι φάνηκε, δεν υπάρχουν ούτε συζητήσεις ούτε κάποιες σκέψεις για να σταματήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, την οποία έχει μεγαλώσει με 15 τρόπαια εκτός Community Shield.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει χτίσει τη δική του δυναστεία στο Μάντσεστερ, έχοντας αποκτήσει το δικαιώμα να αποχωρήσει όποτε εκείνος κρίνει σκόπιμο από τους «Πολίτες». Και ξεκαθάρισε αυτό πότε θα συμβεί…

«Τη στιγμή που θα νιώσω ότι οι παίκτες δεν μπορούν να πιέσουν περισσότερο ή ότι εγώ δεν μπορώ να τα πάω καλύτερα, θα πάω σπίτι μου», τόνισε.

🚨 Pep Guardiola: “Man City as a club has to be prepared for their next manager”.



“I'm a weird guy, weird guy, and maybe I wake up in the morning and I’ll say: I'm leaving. Ciao, ciao!”.



“They have to be prepared, but it's NOT the case that I am leaving…”. pic.twitter.com/kOxFBlySXf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025