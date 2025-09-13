Η «κληρονομιά» του Ροναλντίνιο συνεχίζει, καθώς ο γιος του, Ζοάο Μέντες, βαδίζει στο μονοπάτι που ακολούθησε ο πατέρας του.

Ο Ζοάο Μέντες, γιος του Ροναλντίνιο, έχει ήδη δείξει πως θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του, αλλά «χαράζοντας» τη δική του πορεία.

Για το πετύχει, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, αποφάσισε να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2024, ώστε να αποφύγει τυχόν συγκρίσεις, που θα γίνοντας αναπόφευκτα.

Έτσι, επέλεξε να υπογράψει με την Μπέρνλι, ωστόσο δεν είχε την ευκαιρία να καταγράψει κάποια συμμετοχή στην Championship. Αντίθετα, έπαιξε πέντε φορές για την Κ21 της ομάδας, σημειώνοντας ένα γκολ και δυο ασίστ, προτού τερματίσει το συμβόλαιό του.

Μπορεί να αποχώρησε από την Μπέρνλι, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν παρέμεινε στην Αγγλία. Ο Ζοάο Μέντες υπέγραψε για την Κ21 της Χαλ, όπου θέλει να αρχίσει σιγά-σιγά, να παίρνει τις ευκαιρίες του, ώστε να αναδείξει τις ικανότητές του.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «ESPN», ο Μέντες τόνισε την επιθυμία του να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα στον ποδοσφαιρικό κόσμο, μακριά από τη σκιά του Ροναλντίνιο, εκφράζοντας την ανάγκη του να είναι γνωστός ως «Ζοάο» και όχι απλώς ως «γιος του Ροναλντίνιο».

Joao Mendes, son of Brazilian and Barcelona legend Ronaldinho, is leaving Burnley and is set to join Hull City’s U21 squad. pic.twitter.com/v670fbzwPJ — Transfer News (@TransfersLlVE) September 11, 2025

Αναλυτικά, όσα είχε αναφέρει ο Ζοάο Μέντες:

«Θέλω να είμαι ο Ζοάο, ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Ποτέ δεν προσπάθησα να είμαι ο πατέρας μου, ποτέ δεν ήθελα να είμαι ο πατέρας μου. Οπότε, το να απομακρυνθώ λίγο από εκεί που έπαιξε (σ.σ. Μπαρτσελόνα) και από ό,τι είναι κοντά σε αυτό, νομίζω πως ήταν μια καλή αρχή και ένα καλό βήμα για μένα.

Νομίζω ότι οι άνθρωποι απ’ έξω θέλουν να είσαι κάτι που ποτέ δεν πρόκειται να γίνεις, είτε σου αρέσει είτε όχι, σωστά; Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, που έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο. Οπότε, το να είμαι γιος του, το να μπορώ να μιλάω γι’ αυτόν, είναι πηγή περηφάνιας. Εγώ προσπαθώ να κάνω το δικό μου, προσπαθώ να μην μπλέκω τον πατέρα μου στη μέση, προσπαθώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου με τον δικό μου τρόπο, χωρίς πίεση».