Τι και αν έχει παίξει μόλις δύο φορές στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου; Ο Εμπερέτσι Έζε είναι ήδη σε ένα «κλειστό» Top-5 της Άρσεναλ!

H Άρσεναλ έκανε «μαγικά» πράγματα, στην 27η αγωνιστική της Premier League. Κέρδισε στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου την Τότεναμ (23/02, 1-4) και «ξέφυγε» ξανά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας όμως παιχνίδι παραπάνω.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι: Βίκτορ Γιόκερες και Εμπερέτσι Έζε. Ο πρώτος πραγματοποίησε -ίσως- την καλύτερή του εμφάνιση, με τους «κανονιέρηδες», ενώ ο δεύτερος το «έπιασε» από εκεί που το… σταμάτησε.

BOUNCING BACK WITH A BIG WIN. pic.twitter.com/gmXcunGGwy — Arsenal (@Arsenal) February 22, 2026

Τι εννοούμε; Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε μείνει πολύ καιρό μακριά από τα γκολ. Πιο συγκεκριμένα είχε σκοράρει χατ-τρικ, στην πρώτη «μονομαχία» των δύο ομάδων στην Premier League.

Από τότε, δεν είχε ξαναδεί το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, για το αγγλικό πρωτάθλημα. Όμως, όλα άλλαξαν, καθώς στο πρόσφατο ντέρμπι σκόραρε ξανά δύο φορές.

Τι σημαίνει αυτό; Έφτασε ήδη τα πέντε γκολ, έχοντας παίξει μονάχα δύο φορές απέναντι στην Τότεναμ!

Έναν πολύ μεγάλο αριθμό, καθώς ελάχιστοι παίκτες της Άρσεναλ έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο. Αρκεί να να δούμε πως «ισοβαθμεί» με τους Τιερί Ανρί και Ρόμπιν Φαν Πέρσι!

Από εκεί και πέρα, μονάχα δύο πρώην «κανονιέρηδες» τον ξεπερνούν σε γκολ απέναντι στην Τότεναμ. Ποιοι είναι αυτοί; Ο Ρόμπερτ Πιερές, που έχει επτά τέρματα, αλλά και ο Εμανουέλ Αντεμπαγιόρ που έχει έξι.

Ωστόσο, αν ο Εμπρέτσι Έζε συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην Άρσεναλ, μπορεί να τον δούμε και πιο ψηλά. Άλλωστε, έχει αποδείξει πως αυτό το ντέρμπι είναι «κομμένο και ραμμένο» για εκείνον!