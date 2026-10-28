Πόσο παραμυθένιο το θέλεις; Τόσοοοο. Η Άρσεναλ υπέστη αποκλεισμό ΣΟΚ από ομάδα που κοστίζει 500 (!) φορές λιγότερο από εκείνη.

Σε έναν κόσμο που ο ρεαλισμός και η ωμή πραγματικότητα ρίχμουν όλο και περισσότερο το πέπλο τους και «σκοτώνουν» κάθε τι ρομαντικό, υπάρχει το Carabao Cup στην Αγγλία για να ρίχνει λίγη αστερόσκονη και να προσδίδει στοιχεία παραμυθιού.

Το πρόγραμμα της τελευταίας εβδομάδας του Οκτώβρη περιλαμβάνει αγώνες Κυπέλλου και ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία για αρκετούς προπονητές μεγάλων ομάδων με συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις, να ξεκουράσουν τα «βαριά χαρτιά» τους και να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε αναπληρωματικούς παίκτες και εκτός αποστολής συνήθως.

Αυτό πήγε να κάνει έως έναν βαθμό και ο Αρτέτα με την Άρσεναλ το βράδυ της Τρίτης (27.10) σε ένα φαινομενικά εύκολο παιχνίδι με τη Φλίτγουντ, ομάδα 4ης κατηγορίας στη βαθμίδα του αγγλικού πδοοσφαίρου, η οποία μάλιστα τη στιγμή που συνάντησε τους κατόχους της Premier League, ήταν και στην 18η θέση της League Two. Και τι έγινε;

Η Άρσεναλ των 10 παίκτών από το 85′ την… πάτησε στη ρώσικη ρουλέτα (1-1, 5-3 στα πέναλτι) από την άσημη Φλίτγουντ σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών στα Κύπελλα Αγγλίας. Την ίδια ώρα που η U21 ομάδα της Άρσεναλ, επιβλήθηκε της Γουίμπλεντον από τη League One, η πανάκριβη και γεμάτη αστέρες ομάδα των ανδρών, υπέστη έναν από τους πιο σοκαριστούς αποκλεισμούς.

Fleetwood currently sit 18th in the fourth tier of English football…



And they've just beaten the reigning Premier League champions 🤯



The magic of the cup 🏆 pic.twitter.com/OotnuScx6Y — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 27, 2026

Και έδωσε έναν ακόμα λόγο στον αγνό φίλαθλο να αγαπά λίγο περισσότερο τα εγχώρια Κύπελλα. Εκεί που αναλόγως το φορμάτ, το αδύνατο επιτρέπεται. Και ως γνωστόν, τα όνειρα είναι δωρεάν.

Σε οικονομικούς, στυγνούς και «κοφτούς» όρους για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του επιτεύγματος της Φλιτγουντ, το ρόστερ της Άρσεναλ κοστίζει 1.4 δισεκατομμύρια ευρώ στο παγκόσμιο χρηματιστήριο ενώ εκείνο της Φλιτγουντ, 2.8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημείνει το δεύτερο χωράει στο πρώτο όχι μία, ούτε δέκα, ούτε εκατό αλλά 500 (!) φορές.