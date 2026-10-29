Η Λίβερπουλ είναι στην επόμενη φάση του Carabao Cup, αφού «πέταξε» εκτός την Τσέλσι (28/10, 1-1, 6-5 πεν.)!
Σε ένα ματς που είχε ένα αγχωτικό φινάλε, αφού οι δύο ομάδες πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι.
Η αναμέτρηση είχε και ελληνικό «χρώμα», αφού ο Κώστας Τσιμίκας έπαιξε βασικός και δεν έχασε ούτε ένα λεπτό.
Μάλιστα, ο Άντονι Ιραόλα τον επέλεξε, ώστε να εκτελέσει πέναλτι.
Τις τελευταίες ώρες «κυκλοφορεί» ένα βίντεο στα social media, με πρωταγωνιστή τον Έλληνα αμυντικό.
Πριν ο Κώστας Τσιμίκας στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα, άρχισε να κάνει γκελάκια, με αυτήν τη στιγμή να γίνεται viral.
Τελικά, η εκτέλεση του 30χρονου ποδοσφαιριστή δεν ήταν η ιδανική, αφού το σουτ του ήταν πολύ ψηλό.
Ωστόσο, αυτό δεν «κόστισε» στη Λίβερπουλ που στο φινάλε μπόρεσε να πάρει την πρόκριση.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Κώστας Τσιμίκας είχε και την πρώτη του «αντίδραση».
Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία στα social media του, αναφέροντας: «Όχι η καλύτερή μου προσπάθεια», αποθεώνοντας παράλληλα τους συμπαίκτες του.
Αναλυτικά, η «αντίδραση» του Κώστα Τσιμίκα, μετά το χαμένο του πέναλτι:
«Η ομάδα μου είναι υπέροχη. Οι συμπαίκτες μου είναι υπέροχοι. Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι. Συνεχίζουμε μπροστά».