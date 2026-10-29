Ο Κώστας Τσιμίκας αστόχησε για τη Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι για το Carabo Cup. Ποια ήταν η «αντίδρασή» του;

Η Λίβερπουλ είναι στην επόμενη φάση του Carabao Cup, αφού «πέταξε» εκτός την Τσέλσι (28/10, 1-1, 6-5 πεν.)!

Σε ένα ματς που είχε ένα αγχωτικό φινάλε, αφού οι δύο ομάδες πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι.

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Η αναμέτρηση είχε και ελληνικό «χρώμα», αφού ο Κώστας Τσιμίκας έπαιξε βασικός και δεν έχασε ούτε ένα λεπτό.

Μάλιστα, ο Άντονι Ιραόλα τον επέλεξε, ώστε να εκτελέσει πέναλτι.

Τις τελευταίες ώρες «κυκλοφορεί» ένα βίντεο στα social media, με πρωταγωνιστή τον Έλληνα αμυντικό.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Konstantinos Tsimikas started casually JUGGLING the ball before stepping up to take the MATCH-WINNING penalty, showing unbelievable confidence and aura.



He then stepped up… AND MISSED THE PENALTY. pic.twitter.com/XsERsSFnDj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 28, 2026

Πριν ο Κώστας Τσιμίκας στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα, άρχισε να κάνει γκελάκια, με αυτήν τη στιγμή να γίνεται viral.

Τελικά, η εκτέλεση του 30χρονου ποδοσφαιριστή δεν ήταν η ιδανική, αφού το σουτ του ήταν πολύ ψηλό.

Ωστόσο, αυτό δεν «κόστισε» στη Λίβερπουλ που στο φινάλε μπόρεσε να πάρει την πρόκριση.

Tsimikas did all that aura farming just to sky his penalty 😂😂 pic.twitter.com/dyaD81PYki — DM (@DeclanMode_) October 28, 2026

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Κώστας Τσιμίκας είχε και την πρώτη του «αντίδραση».

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία στα social media του, αναφέροντας: «Όχι η καλύτερή μου προσπάθεια», αποθεώνοντας παράλληλα τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά, η «αντίδραση» του Κώστα Τσιμίκα, μετά το χαμένο του πέναλτι:

«Η ομάδα μου είναι υπέροχη. Οι συμπαίκτες μου είναι υπέροχοι. Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι. Συνεχίζουμε μπροστά».