Η Λίβερπουλ είναι στην επόμενη φάση του Carabao Cup, αφού «πέταξε» εκτός την Τσέλσι (28/10, 1-1, 6-5 πεν.)! 

Σε ένα ματς που είχε ένα αγχωτικό φινάλε, αφού οι δύο ομάδες πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι.  

Η αναμέτρηση είχε και ελληνικό «χρώμα», αφού ο Κώστας Τσιμίκας έπαιξε βασικός και δεν έχασε ούτε ένα λεπτό.  

Μάλιστα, ο Άντονι Ιραόλα τον επέλεξε, ώστε να εκτελέσει πέναλτι.  

Τις τελευταίες ώρες «κυκλοφορεί» ένα βίντεο στα social media, με πρωταγωνιστή τον Έλληνα αμυντικό.  

Πριν ο Κώστας Τσιμίκας στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα, άρχισε να κάνει γκελάκια, με αυτήν τη στιγμή να γίνεται viral.  

Τελικά, η εκτέλεση του 30χρονου ποδοσφαιριστή δεν ήταν η ιδανική, αφού το σουτ του ήταν πολύ ψηλό.  

Ωστόσο, αυτό δεν «κόστισε» στη Λίβερπουλ που στο φινάλε μπόρεσε να πάρει την πρόκριση.  

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Κώστας Τσιμίκας είχε και την πρώτη του «αντίδραση».  

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία στα social media του, αναφέροντας: «Όχι η καλύτερή μου προσπάθεια», αποθεώνοντας παράλληλα τους συμπαίκτες του.  

Αναλυτικά, η «αντίδραση» του Κώστα Τσιμίκα, μετά το χαμένο του πέναλτι: 

«Η ομάδα μου είναι υπέροχη. Οι συμπαίκτες μου είναι υπέροχοι. Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι. Συνεχίζουμε μπροστά». 