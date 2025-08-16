Ο Ρούμπεν Αμορίμ «αποκάλυψε» πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει νέες «συνήθειες» πριν τους αγώνες της!

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θα είναι ο άνθρωπος, που θα προσπαθήσει να… αναγεννήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η περασμένη σεζόν, από την αρχή της ξεκίνησε «καταστροφικά» και στο τέλος ήρθε και η «απώλεια» του Europa League.

Πλέον, ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει από την αρχή της σεζόν με τους «κόκκινους διαβόλους».

Ευρώπη δεν υπάρχει, γεγονός που σίγουρα θα βοηθήσει αρκετά. Ωστόσο, το έργο της είναι πολύ δύσκολο από την αρχή στην Premier League. Κι αυτό, γιατί την 1η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ (17/08, 18:30).

Παρ’ όλα αυτά, όλος ο οργανισμός είναι έτοιμος για μία αλλαγή. Όπως αποκάλυψε ο Ρούμπεν Αμορίμ σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, οι παίκτες της ομάδας δεν θα πηγαίνουν στο Old Trafford τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του ματς.

Αντίθετα, θα συγκεντρώνεται όλοι μαζί στις νέες προπονητικές εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εκεί θα τρώνε και μετά θα ταξιδεύουν όλοι μαζί.

Σε μία νέα «ρουτίνα», που σκοπό έχει οι ποδοσφαιριστές των «κόκκινων διαβόλων», να γίνουν πιο γρήγορα «ένα» με τους οπαδούς τους, καθώς δεν θα έχουν πολλή ώρα στη διάθεσή τους για να συμβεί αυτό. Επομένως, θα βιώνουν από την πρώτη στιγμή την υποστήριξή τους!

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Ρούμπεν Αμορίμ:

«Πάντα είχα την αίσθηση ότι φτάνουμε στο Old Traffod και το Old Trafford πρέπει να είναι το κέντρο του αγώνα, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε τέσσερις ώρες εκεί περιμένοντας τον αγώνα.

Και πιστεύω ότι με αυτές τις εγκαταστάσεις [στο Κάρινγκτον] μπορούμε να είμαστε εδώ, να προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα μακριά από το Old Trafford και όταν φτάσουμε στο Old Trafford, πρέπει να νιώσουμε τους οπαδούς και στη συνέχεια να πάμε κατευθείαν στον αγώνα, χωρίς να σκοτώσουμε τη δυναμική της σύνδεσης με τους οπαδούς μας.

Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ κόσμο που μας περιμένει εκεί, για να είναι με τους παίκτες και να υπογράφει αυτόγραφα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Οπότε, θα είναι η ίδια εμπειρία και για τους οπαδούς. Αλλά για εμάς θα είναι καλύτερα, επειδή θα νιώσουμε, όσο πιο κοντά στο παιχνίδι, την ορμή των οπαδών και θα περάσουμε λιγότερο χρόνο εκεί».