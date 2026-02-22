Το σίριαλ μεταξύ της Λίβερπουλ και του Μοχάμεντ Σαλάχ φαίνεται πως θα συνεχιστεί. Η νέα αντίδραση του Αιγύπτιου σταρ, μετά την αλλαγή του από τον Σλοτ σήκωσε… συζήτηση στην Αγγλία!

Η Λίβερπουλ κατάφερε να «δραπετεύσει» με τη νίκη από την έδρα της Νότιγχαμ (22/02, 0-1), χάρη στο γκολ που πέτυχε ο ΜακΆλιστερ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως τα βλέμματα όλων στην Αγγλία τράβηξε η αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ, την στιγμή που έγινε αλλαγή από τον Άρνε Σλοτ.

Με το σκορ στο 0-0, ο Ολλανδός τεχνικός των «reds» επέλεξε να αποσύρει από τη… μάχη τον σούπερ σταρ της ομάδας του, στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, για να περάσει τον Κιέζα.

Όπως φαίνεται, ο Σαλάχ δεν πήρε και πολύ καλά την συγκεκριμένη κίνηση. Καθώς αποσυρόταν στον πάγκο, δεν έδωσε το χέρι του στον Σλοτ και όπως είναι λογικό, αμέσως άρχισαν νέα… σενάρια στην Αγγλία, για νέα «ένταση» εντός της Λίβερπουλ.

Μάλιστα, ο Αιγύπτιος γελούσε ειρωνικά τόσο κατά τη διάρκεια της αλλαγής, όσο και όταν κάθισε στον πάγκο, με την κάμερα να «πιάνει» την συγκεκριμένη αντίδραση και τις φήμες στο «Νησί» να… φουντώνουν.

Δείτε την χαρακτηριστική εικόνα: