Οι φίλοι της Γουέστ Χαμ είχαν… έμπνευση και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση με… στυλ!

Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ των οπαδών της Γουέστ Χαμ και της ηγεσίας του συλλόγου κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπέρτον (14/02, 0-1 par.), για το Κύπελλο Αγγλίας.

Οι φίλοι της ομάδας επέλεξαν έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, επιστρατεύοντας ένα αεροπλάνο που πέταξε πάνω από το γήπεδο, για να υψώσουν ένα πανό με υβριστικό περιεχόμενο κατά των διοικούντων!

Στο στόχαστρο βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης Ντέιβιντ Σάλιβαν και η αντιπρόεδρος Κάρεν Μπρέιντι, με το πανό να γράφει: «Σάλιβαν και Μπρέιντι έξω, όχι άλλες μ@@@ες».

Η οργή του κόσμου πηγάζει από την απογοητευτική πορεία των «σφυριών» τα τελευταία χρόνια, καθώς η ομάδα πλέον παλεύει για την παραμονή της στην Premier League.

Εκτός από το εναέριο μήνυμα, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και στις κερκίδες, όπου πλήθος οπαδών της Γουέστ Χαμ κρατούσε πλακάτ ζητώντας την άμεση απομάκρυνση των δύο στελεχών, τους οποίους θεωρούν αποκλειστικά υπεύθυνους για την αγωνιστική κρίση του συλλόγου.

Δείτε το βίντεο: