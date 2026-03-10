Ο Ντίνος Μαυροπάνος είπε την «τελευταία λέξη» στη διαδικασία των πέναλτι και μαζί με τους συμπαίκτες του στη Γουέστ Χαμ, προσέφεραν εκτελέσεις για «σεμινάριο» !

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ο άνθρωπος της Γουέστ Χαμ, το βράδυ της Δευτέρας (09/03)!

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, με ένα φοβερό πέναλτι στο «παραθυράκι» της εστίας του Κέλεχερ, χάρισε στην ομάδα του το εισιτήριο για τα προημιτελικά του FA Cup, αποκλείοντας στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» την Μπρέντφορντ, από το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Όπως είναι λογικό, ο Μαυροπάνος ήταν ο ήρωας της βραδιάς, καθώς πέτυχε και το τελευταίο και καθοριστικότατο χτύπημα.

In a game that went the distance, @WestHam booked their spot in the #EmiratesFACup quarter-finals thanks to Konstantinos Mavropanos' shootout winner 🤩 pic.twitter.com/JIsB8GpzAG — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 9, 2026

Όμως η αλήθεια είναι, πως αν δει κανείς όλες τις εκτελέσεις των παικτών της Γουέστ Χαμ, θα συνειδητοποιήσει πως ήταν για… σεμινάριο!

Πέραν του Έλληνα αμυντικού, εκτέλεσαν επίσης οι Μπόουεν, Καστεγιάνος, Γουίλσον και Σούτσεκ. Όλα τα πέναλτι ήταν… άπιαστα, ενώ μάλιστα τα τέσσερα από τα πέντε πήραν κατεύθυνση προς το δεξί «παραθυράκι» της εστίας του γκολκίπερ της Μπρέντφορντ.

Δείτε τα πέναλτι: