Ο Γουέιν Ρούνεϊ πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα, όταν πήρε την απόφαση να γίνει παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μπορεί να «κρέμασε» νωρίς τα παπούτσια του, όμως σίγουρα άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Τόσο με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κυρίως, αλλά και με εκείνη της Έβερτον. Παρ’ όλα αυτά, η ποδοσφαιρική του «ζωή» δεν ήταν πάντοτε ρόδινη.

Ο Άγγλος παλαίμαχος επιθετικός αποκάλυψε, αρκετά χρόνια μετά, πως η μεταγραφή του από τα «ζαχαρωτά» στην «κόκκινη» πλευρά του Μάντσεστερ, προκάλεσε ακραίες αντιδράσεις.

Ο Ρούνεϊ τόνισε πως δέχθηκε μέχρι και θανατικές απειλές, ενώ επηρεάστηκε ακόμα και η ζωή των γονιών του, αλλά και της κοπέλας του!

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να παραμείνει προσηλωμένος και ανεπηρέαστος και να τα αφήσει όλα πίσω του, ώστε να μπορέσει να κυνηγήσει όλα εκείνα που ήθελε να πετύχει στην καριέρα του. Όπως και έκανε.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ στο BBC: «Χρυσό» συμβόλαιο για την θέση του Λίνεκερ! Τι και αν ο Γκάρι Λίνεκερ θα πει «αντίο» από το BBC; Ο αντικαταστάτης του έχει βρεθεί και θα πάρει «χρυσάφι»!

Αναλυτικά, τα αποκαλυπτικά σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ:

«Ήταν δύσκολο για μένα, δέχτηκα θανατικές απειλές. Το σπίτι των γονιών μου το έβαφαν με σπρέι και το έκαναν να γκρεμιστεί. Το σπίτι της τότε κοπέλας μου και νυν γυναίκας μου, το έβαφαν επίσης με σπρέι.

Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είσαι ψυχικά δυνατός. Οι άνθρωποι γύρω σου πρέπει να σε βοηθήσουν.

Πάντα σκεφτόμουν “δεν με νοιάζει”. Ήξερα τι ήθελα και ήξερα πώς να το πετύχω. Έπρεπε να παραμείνω σκληρός στο μυαλό μου. Ήταν άνθρωποι από την πόλη μου, οπότε ήταν δύσκολο, αλλά σκέφτηκα “δεν με νοιάζει”, πρέπει να είσαι εγωιστής και να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις».