Η Νότιγχαμ Φόρεστ «χώρισε» τους δρόμους της με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και πλέον, έχει τρεις επικρατέστερους υποψήφιους για τον πάγκο της!

Τις τελευταίες εβδομάδες, κυκλοφορούσε έντονα η φήμη πως η Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνέχιζε χωρίς τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην τεχνική της ηγεσία.

Τελικά, το βράδυ της Δευτέρας (08/09), το «διαζύγιο» πήρε επίσημη μορφή, μετά από μία άκρως επιτυχημένη συνεργασία που είχαν οι δύο πλευρές.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της αγγλικής ομάδα τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ την περασμένη σεζόν, έπειτα από εξαιρετική πορεία στην Premier League, οδήγησε τη Νότιγχαμ Φόρεστ πίσω στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

🚨💣 BREAKING: Nuno Espirito Santo and Nottingham Forest part ways with immediate effect.



Decision made after tension between the parties in the recent weeks, it's over for Nuno at #NFFC, as @Record_Portugal reports.



3 candidates including Ange Postecoglou under consideration.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νότιγχαμ:

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες περιστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο The City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας στην ιστορία της ομάδας.

Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι μας».

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.



The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4 — Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025

Οι υποψήφιοι

Έτσι, η προσοχή όλων πλέον στρέφεται στον αντικαταστάτη του. Εδώ, η Νότιγχαμ φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά τρεις επιλογές.

Πρώτα, έρχεται στο προσκήνιο ένας πρώην «ερυθρόλευκος», που έχει συνεργαστεί και πάλι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Μάρκο Σίλβα, που βρίσκεται στη Φούλαμ και την περίοδο 2015-16, είχε καθίσει στον πάγκο των Πειραιωτών.

Έπειτα, βασικός υποψήφιος θεωρείται και ένας Έλληνας. Ο Άγγελος Ποστέκογλου παραμένει χωρίς ομάδα, μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ και έχει ήδη «συνδεθεί» με τη Νότιγχαμ.

More on Nuno Espirito Santo's departure, which is expected to be confirmed soon.



Forest owner Evangelos Marinakis has been considering a change ever since Nuno made public their breakdown in relationship. Edu's arrival a big factor, with Nuno falling out with him over the…

Τέλος, η αγγλική ομάδα φαίνεται πως «τσεκάρει» και την περίπτωση ενός κατόχου Champions League. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζοσέ Μουρίνιο, που έχει προσθέσει το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» δύο φορές στη συλλογή του, τόσο με την Πόρτο, όσο και με την Ίντερ.

Ο Πορτογάλος αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε στο φινάλε του Αυγούστου και πλέον, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.