Κι όμως, η Νιούκαστλ έφτασε μία… ανάσα από το να «χάσει» τον Γιοάν Γουϊσά από τα «χέρια» της, λόγω ενός εγγράφου!

Η Νιούκαστλ, έχοντας χάσει τον Αλεξάντερ Ίσακ, προχώρησε στην αναζήτηση ενισχύσεων για τη επιθετική της γραμμή. Ο «εκλεκτός» ήταν ο Γιοάν Γουϊσά.

Έναν ποδοσφαιριστή που είχε καταστήσει σαφή την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μπρέντφορντ. Οι «καρακάξες» έκαναν δικό τους τον Αφρικανό παίκτη με μία μεταγραφή που «άξιζε» 57.700.000 ευρώ.

Who scores more Premier League goals this season❓



🔁 = Isak

❤️ = Wissa pic.twitter.com/ImxpZwbKx8 — OneFootball (@OneFootball) September 3, 2025

Αν και αρχικά όλα φαινόταν να έχουν εξελιχθεί ομαλά, η μεταγραφή κινδύνευσε να «ναυαγήσει».

Σύμφωνα με το «Sky Sports», το πρόβλημα προέκυψε από ένα έγγραφο που δεν είχε την υπογραφή του ποδοσφαιριστής. Παρά τις διαβεβαιώσεις των δύο πλευρών ότι όλα ήταν σε τάξη, το «λάθος» αυτό έγινε αντιληπτό την τελευταία στιγμή, απειλώντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η κατάσταση σώθηκε από έναν ατζέντη του Γιοάν Γουϊσά, ο οποίος έτρρεξε στο προπονητικό κέντρο για να εξασφαλίσει την υπογραφή του. Το περιστατικό αυτό έγινε κυριολεκτικά στο… παρά πέντε, καθώς η υπογραφή μπήκε μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στην Premier League.

Κι όμως, μία μεταγραφή πήγε να «ναυαγήσει», για μία υπογραφή. Όμως, ένα σπριντ τα «έσωσε» όλα!