Ο Άγγελος Ποστέκογλου παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως ήταν λάθος του να αναλάβει τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, ύστερα από τις τοποθετήσεις του σχετικά με τη θητεία του στην Τότεναμ, επέλεξε να αναφερθεί ανοιχτά και στα γεγονότα που σημάδεψαν το σύντομο διάστημά του στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μιλώντας στο podcast «The Overlap», ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός παραδέχθηκε πως θεωρεί λανθασμένη την απόφασή του να αναλάβει τη Φόρεστ, εκτιμώντας ότι η επιστροφή του στους πάγκους έγινε πρόωρα, λίγο μετά την αποχώρησή του από τα «σπιρούνια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ποστέκογλου απομακρύνθηκε από την Τότεναμ το προηγούμενο καλοκαίρι, παρότι είχε βάλει τέλος σε 17 χρόνια χωρίς τρόπαιο, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του UEFA Europa League λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Ωστόσο, παρόμοια εξέλιξη είχε και η επόμενη επαγγελματική του στάση, καθώς έμεινε στη Φόρεστ μόλις 39 ημέρες και αποχώρησε χωρίς να έχει πανηγυρίσει κάποια νίκη.

«Όλη η κατάσταση με τη Φόρεστ ήταν δική μου ευθύνη. Νομίζω ότι πρέπει να προσέχεις τι εύχεσαι. Ήταν μια κακή απόφαση εκ μέρους μου να πάω εκεί και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη γι’ αυτό. Δεν έχει νόημα να κατηγορούμε το χρονοδιάγραμμα ή τις περιστάσεις, δεν έπρεπε ποτέ να είχα πάει. Ήταν πολύ σύντομα μετά την Τότεναμ».

«Μπήκα στην ομάδα σε μία εποχή που είχαν συνηθίσει να κάνουν τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και παρόλο που πάντα επρόκειτο να κάνω τα πράγματα διαφορετικά, έπρεπε να βρω το πως θα το αντιμετωπίσω. Ήταν δικό μου λάθος. Δεν φταίει κανένας άλλος.

Ήταν η πρώτη φορά που δεν είχα δουλέψει εδώ και 20 και πλέον χρόνια και ήμουν χαμένος. Στην offseason, συνήθως είσαι απασχολημένος με τις μεταγραφές, την προετοιμασία, το μυαλό σου είναι πάντα απασχολημένο. Αυτή τη φορά δεν ήμουν και ένιωθα χαμένος».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε έκτοτε σε ακόμη δύο αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, με τον Βίτορ Περέιρα να αναλαμβάνει πριν από λίγα 24ωρα, διαδεχόμενος τον Σον Ντάις. Με αυτή την κίνηση έγινε ο τέταρτος μόνιμος προπονητής της ομάδας μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, γεγονός που συνιστά πρωτοφανές ρεκόρ για την Premier League.

Όσο για τον Άγγελος Ποστέκογλου, η απομάκρυνσή του από τη Φόρεστ ήρθε μόλις 19 λεπτά μετά την τέταρτη διαδοχική ήττα της ομάδας υπό τις οδηγίες του. Ο ίδιος εκτιμά πλέον πως πριν αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε πιο ουσιαστικές και εκτενείς συζητήσεις με τη διοίκηση.

«Τελικά, πρέπει να αναλάβω την ευθύνη. Πήρα μια απόφαση βασιζόμενος στο ότι δεν δούλευα και είδα μια ομάδα παικτών που πίστευα ότι μπορούσα να βελτιώσω. Αυτό με τύφλωσε ως προς την πραγματικότητα, δεν επρόκειτο ποτέ να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Ακόμα κι αν είχα κερδίσει μερικά παιχνίδια, δεν θα με είχαν κρατήσει», πρόσθεσε.

«Αλλά κάθε προπονητής πρέπει να περάσει από μια δύσκολη περίοδο. Έτσι μαθαίνεις για τους ανθρώπους, παίκτες, προσωπικό, οπαδούς. Πρέπει να το ζεις. Στην Τότεναμ, το κάναμε αυτό. Περάσαμε τη δύσκολη περίοδο και πήραμε την ανταμοιβή. Είχα αυτούς τους παίκτες στην παλάμη του χεριού μου μετά από αυτό. Κοιτάζοντας πίσω, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Θα έπρεπε να είχα κάνει πιο εκτενείς συζητήσεις πριν αναλάβω τη δουλειά. Αλλά πάντα ήμουν ο τύπος που έλεγε: Βάλτε με εκεί και θα σας δείξω τι αξίζω».

Ο 60χρονος προπονητής στάθηκε επίσης στον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως, παρά τις εντάσεις και τα όσα μεσολάβησαν στη συνεργασία τους, εξακολουθεί να θεωρεί ότι η πρόοδος και οι επιτυχίες του συλλόγου οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη δική του αποφασιστικότητα και επιμονή.

«Ο ιδιοκτήτης (Βαγγέλης Μαρινάκης) θέλει απλώς να κερδίζει. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για εκείνον, αλλά πιθανότατα (η Φόρεστ) δεν θα ήταν καν στην Premier League και δεν θα είχε πετύχει τα όσα πέτυχε χωρίς τη βοήθεια του. Όμως απαιτεί άμεσα αποτελέσματα».