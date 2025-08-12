Οι Άγγλοι κρατούν «ζεστή» την «υπόθεση Κωνσταντίνος Κουλιεράκης» για τη Λίβερπουλ. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαμε μία πιθανή μετακίνηση στην Premier League.

Για ακόμα μία φορά το όνομα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη «παίζει» για τη Λίβερπουλ.

Εδώ και αρκετό καιρό τα ΜΜΕ της Αγγλίας αναφέρουν πως οι «Reds» έχουν στη λίστα τους τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό.

Ο Κουλιεράκης πρώτος στην Ευρώπη, με απίθανο στατιστικό! Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης κατέχει μια ιδιαίτερη πρωτιά που αφορά τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ένα νέο δημοσίευμα ήρθε να «αναθερμάνει» την υπόθεσή του. Συγκεκριμένα, το «Anfield Watch» ανέφερε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους η πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει στο «μπλοκάκι» της τον παίκτη της Βόλφσμπουργκ.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ διανύει το 33ο έτος της ηλικίας του, ο Τζόε Γκόμεζ έχει πρόβλημα στον αχίλλειό του, ενώ το συμβόλαιο του Ιμπραχίμα Κονατέ λήγει το επερχόμενο καλοκαίρι.

Επομένως, η Λίβερπουλ «κινδυνεύει» να μείνει με ελάχιστες πιθανές επιλογές για τις θέσεις των στόπερ. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ή ο Τζιοβάνι Λεόνι θα μπορούσαν να «λύσουν» το πρόβλημα.

«Έτοιμος για να παίξει στη Λίβερπουλ ο Κουλιεράκης» Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μπήκε στο μικροσκόπιο του γνωστού Μέσου της Λίβερπουλ «Anfield Wtach», μέσω του Αλέκου Αλεξιάδη.

Δύο ποδοσφαιριστές που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα ταλέντα για τα μετόπισθεν. Όπως μεταδίδει το «Anfield Watch», η ομάδα του Άρνε Σλοτ πιστεύει πάρα πολύ στον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να γίνει ένας από τους Top-5 στόπερ στον κόσμο!

Tην ίδια ώρα, η ικανότητά του στις μακρινές μπαλιές φαίνεται πως έχει… γοητεύσει τη Λίβερπουλ. Άλλωστε, είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει στο παιχνίδι της, καθώς έχει τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο δυναμικό της.

Οι απαιτήσεις της Βόλφσμπουργκ και ο ΠΑΟΚ

Παρ’ όλα αυτά, αν θέλει να τον κάνει δικό της θα πρέπει να τα… βρει με τη Βόλφσμπουργκ. Αν οι δύο ομάδες καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο ΠΑΟΚ θα «γλυκοκοιτάζει».

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υπέγραψε στο κλαμπ της Bundesliga το καλοκαίρι του 2024, έως το 2029.

Αποκτήθηκε έναντι 11.750.000 ευρώ και στην πρώτη του σεζόν, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Παράλληλα, ανέβασε τη χρηματιστηριακή του αξία –βάσει Transfermarkt– στα 25.000.000 ευρώ!

Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ, οι «λύκοι» θέλουν 50.000.000 ευρώ για να την παραχώρησή του. Deal που αν ολοκληρωθεί, θα έχει μεγάλο κερδισμένο τον ΠΑΟΚ!

Μία πιθανή συμφωνία αφορά άμεσα τους Θεσσαλονικείς, αφού διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20% για τον 21χρονο Έλληνα κεντρικό αμυντικό.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Anfield Watch»:

«Το Anfield Watch καταλαβαίνει ότι ο Τζιοβάνι Λεόνι και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ψηλά στη λίστα της Λίβερπουλ. Οι Reds θεωρούν τους δύο ως κορυφαία ταλέντα και εξετάζονται κινήσεις.

Τώρα, το αν και οι δύο θα είναι στόχος θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Η Λίβερπουλ σίγουρα σκέφτεται να υπογράψει τουλάχιστον έναν από αυτούς, ωστόσο.

Το Anfield Watch καταλαβαίνει ότι η Λίβερπουλ πιστεύει ότι ο Κουλιεράκης θα μπορούσε να γίνει ένας από τους πέντε καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Koulierakis (21) 🇬🇷 or Leoni (18) 🇮🇹 ?



Koulierakis – left footed, 6’2 – will need a NHG spot – 2470 mins played last season



Leoni – right footed , 6’5 – won’t need a NHG spot & can eventually count as HG – 1203 mins played last season pic.twitter.com/mk13CG0sLe — Moby (@Mobyhaque1) August 11, 2025

Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε γιατί το πιστεύουν αυτό, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά καλή εικασία. Ο Κουλιεράκης έχει φανταστικούς αριθμούς σε ό,τι αφορά την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, ακόμα κι αν οι αμυντικοί του αριθμοί δεν ξεχωρίζουν.

Ο Έλληνας είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όσον αφορά το παίξιμο της μπάλας από απόσταση. Λίγοι επιχειρούν περισσότερες πάσες από μακρινή απόσταση από τον Κουλιεράκη και λίγοι ολοκληρώνουν περισσότερες.

Κατατάσσεται υψηλά για το ότι στέλνει την μπάλα στο πέναλτι, αλλάζει το παιχνίδι και γενικά προσπαθεί να παίζει με την μπάλα μακριά. Είναι κάτι που ο Φαν Ντάικ έχει κάνει σήμα κατατεθέν – και η Λίβερπουλ δεν θέλει να το χάσει.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο Κουλιεράκης είναι ένας από τους παίκτες που πρέπει να προσέξουμε για τους Reds. Πιέζουν σίγουρα για έναν κεντρικό αμυντικό αυτό το καλοκαίρι, με λίγες μόνο εβδομάδες να απομένουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου».