Η Λίβερπουλ φαίνεται πως τα βρήκε με τη Νιούκαστλ για τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ, προσφέροντας ένα αδιανόητο ποσό!

Η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Η Νιούκαστλ αναζητά να ενισχύσει την επίθεσή της πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου και μπορεί να συμφωνήσει να πουλήσει τον Ίσακ έναντι ενός ποσού, που θα σπάσει τα… ταμεία!

Όπως εκτιμάται, αυτό θα φτάσει γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η κίνηση θα έχει ως αποτέλεσμα να σπάσει το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής στο αγγλικό ποδόσφαιρο!

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Liverpool and Newcastle have agreed a £130m (€150m) fee for Alexander Isak, reports @JanAageFjortoft 🗞️ pic.twitter.com/kSlqf04awy — 433 (@433) August 30, 2025

Η συμφωνία μεταξύ της Λίβερπουλ και του Ίσακ έχει ήδη οριστικοποιηθεί, με ένα συμβόλαιο μέχρι το 2030 και με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.

Ο Ίσακ, που υπέγραψε με τη Νιουκάστλ το καλοκαίρι του 2022 από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχει σημειώσει αξιοσημείωτες επιδόσεις με 62 γκολ σε 109 αγώνες αλλά βρίσκεται εκτός από την πρώτη ομάδα μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.