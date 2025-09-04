Ο Ντάνιελ Λέβι παραιτήθηκε από εκτελεστικός πρόεδρος της Τότεναμ, μετά από 25 χρόνια! Πώς προκύπτει «σύνδεση» με την… Άρσεναλ;

Η Τότεναμ βρίσκεται σε φάση αλλαγής ηγεσίας με την ξαφνική παραίτηση του Ντάνιελ Λέβι από τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου.

Ο Λέβι, που υπηρέτησε τους Spurs για 25 χρόνια, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που χαρακτηρίστηκε για την σημαντική ανάπτυξη του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, η Τότεναμ μεγάλωσε το brand της και πέτυχε ιστορικές διακρίσεις, όπως η συμμετοχή στον τελικό του Champions League το 2019 και η κατάκτηση του Europa League το 2025.

🚨 BREAKING: Tottenham announces departure of Executive Chairman Daniel Levy. pic.twitter.com/RlQYihoYdk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025

Η κατασκευή του «Tottenham Hotspur Stadium» αποτελεί, επίσης, ένα από τα μεγάλα του επιτεύγματα.

Ωστόσο, παρά τις επιτυχίες, η διοίκησή του συχνά προκαλούσε δυσαρέσκεια στους οπαδούς, οι οποίοι είχαν ζητήσει επανειλημμένα την παραίτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως με την παραίτηση του Λέβι, εντοπίζεται και μία… σύνδεση τον παραδοσιακό αντίπαλο της Τότεναμ, την Άρσεναλ! Με την αποχώρησή του, την προσωρινή διαχείριση της ομάδας αναλαμβάνει ο Πίτερ Τσάρινγκτον, ενώ ο Ινδός Βινάι Βενκατεσάμ, πρώην CEO των «κανονιέρηδων» (από το 2020 έως το 2024), προσλαμβάνεται για τον ίδιο ρόλο στην έτερη ομάδα του Βορείου Λονδίνου.

Tottenham Hotspur announces departure of Executive Chairman Daniel Levy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 4, 2025

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ντάνιελ Λέβι:

«Είμαι απίστευτα περήφανος για το έργο που επιτελέσαμε μαζί με την εκτελεστική ομάδα και όλους τους εργαζόμενους μας. Κάναμε αυτόν τον σύλλογο μια παγκόσμια δύναμη που αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Πέρα από αυτό, χτίσαμε μια κοινότητα. Ήμουν αρκετά τυχερός να συνεργαστώ με μερικούς από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στο άθλημα, από την ομάδα στο Lilywhite House και το Hotspur Way, μέχρι όλους τους παίκτες και προπονητές όλα αυτά τα χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν πάντα μια εύκολη διαδρομή, αλλά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω με πάθος αυτόν τον σύλλογο».