Ο Καταλανός προπονητής δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα φύγει πριν λήξει το συμβόλαιό του και ο Έρλινγκ Χάαλαντ πήρε θέση γι’ αυτό.

Ρεπορτάζ θέλουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι με την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, παρότι το συμβόλαιό του εκπνέει έναν χρόνο αργότερα.

Ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το μέλλον του, ωστόσο ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναφέρθηκε στο ζήτημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καταλανός τεχνικός να αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Μιλώντας στο TNT Sports, ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι υπογράμμισε: «Όταν αναφέρομαι σε καλούς ανθρώπους στο περιβάλλον μου, δεν εννοώ μόνο τους φίλους μου, αλλά και όσους βρίσκονται στον σύλλογο. Νιώθω ευλογημένος που είμαι μέλος μιας ομάδας με τόσους αξιόλογους ανθρώπους και με τον Πεπ, ο οποίος μας παρακινεί καθημερινά.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του για τρεισήμισι χρόνια. Ήταν μια εξαιρετική περίοδος, όπως γνωρίζουν όλοι, και ό,τι κι αν φέρει το μέλλον, οφείλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Προσωπικά, πρέπει να πιέζω διαρκώς τον εαυτό μου και όσους με περιβάλλουν, ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς».