Πώς αντέδρασε ο Μικέλ Αρτέτα, λίγο μετά την «γκέλα» της Άρσεναλ, απέναντι στη Γουλβς (18/02, 2-2).

Η Άρσεναλ κρατούσε τους τρεις βαθμούς, που θα την άφηναν να ανασάνει από την «καταδίωξη» της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά στο 90+4′ η Γουλβς την «σόκαρε».

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι «κανονιέρηδες» με αυτόν τον έναν βαθμό, έφτασαν τους 58 και απέχουν πέντε από το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, το οποίο έχει παίξει ένα ματς λιγότερο.

Μιλώντας μετά το Γουλβς-Άρσεναλ, ο «αρχιτέκτονας» των Λονδρέζων, Μικέλ Αρτέτα, προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση και όχι να ρίξει «λάδι στη φωτιά», γνωρίζοντας πόσο απογοητευμένοι ήταν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές του από αυτήν την ισοπαλία.

Είναι εύκολο να λες πράγματα που βλάπτουν την ομάδα, όταν είσαι συναισθηματικά φορτισμένος! Είναι η χειρότερη απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος» ανέφερε αρχικά για να συμπληρώσει.

«Σήμερα, δεν ήμασταν καλοί, πρέπει να επιστρέψουμε στην απόδοσή μας. Όλοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, κανείς δεν το αμφισβητεί. Η χαρά του να είσαι πρώτος, έρχεται μέσα από… ταλαιπωρία. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να πηγαίνει σε κάθε γήπεδο και να κερδίζει, είναι γελασμένος!»