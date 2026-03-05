Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Μπερνάρντο Σίλβα φαίνεται ότι είχαν διαφορετικές απόψεις, σχετικά με τη διαιτησία στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Μάντσεστερ Σίτι «γκέλαρε» με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (04/03, 2-2), αφήνοντας πίσω δύο κρίσιμους βαθμούς στη «μάχη» για την πρώτη θέση στην Premier League.

Οι «Πολίτες» είχαν έντονα παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, ζητώντας μάλιστα πέναλτι στις καθυστερήσεις, για μαρκάρισμα του Άντερσον πάνω στον Ρόδρι.

“All the 50-50s have gone against us!”



Bernardo Silva expresses his frustrations with the decisions after sharing the points with Nottingham Forest 🗣️@Sports_EmmaD 🎙️



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/HAqjBPpYyK — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 4, 2026

Ο Μπερνάρντο Σίλβα ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του παιχνιδιού, λέγοντας πως σε όλες οι φάσεις 50-50 λήφθηκαν αποφάσεις κατά της ομάδας του.

Ωστόσο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θέλησε να ρίξει το «φταίξιμο» στη διαιτησία. Αντίθετα, θέλησε να ζητήσει από τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι να παρουσιάζουν καλύτερο πρόσωπο.

«Πάντα πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πολύ, πολύ καλύτερα, ώστε οι αξιωματούχοι να μην παρεμβαίνουν. Είναι δική μας ευθύνη να το κάνουμε καλύτερα, δεν βασιζόμαστε σε εκείνους. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, το έχω πει πολλάκις και στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.