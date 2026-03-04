Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αγγλίας για την ποινή που επιβλήθηκε στον Χάρι Μαγκουάιρ, για το επεισόδιο στη Μύκονο το 2020.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020 μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς. Έξι χρόνια αργότερα, βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εκδόθηκε η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Άγγλος στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση κατά τη σύλληψή του και απόπειρα δωροδοκίας. Σύμφωνα με το SkySports, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Ο Μαγκουάιρ και το περιβάλλον του ήλπιζαν στην πλήρη αθώωσή του, σε μια υπόθεση που καθυστέρησε έξι χρόνια λόγω συνεχών αναβολών. Ο ίδιος δεν παραβρέθηκε στη δίκη, καθώς βρισκόταν με την ομάδα του στην προετοιμασία για το ματς με τη Νιούκαστλ στην Premier League.

Η δίκη είχε αναβληθεί τέσσερις φορές: η πρώτη τον Μάιο του 2023 λόγω αδυναμίας του δικηγόρου του, η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2024 λόγω απεργίας δικηγόρων, η τρίτη τον Μάρτιο του 2025 και η τέταρτη για λόγους που δεν επέτρεψαν να διεξαχθεί η διαδικασία. Μέχρι πρόσφατα, υπήρχε ακόμη σκέψη για νέα αναβολή, με το ενδεχόμενο εκδίκασης να φτάνει ως τον Αύγουστο του 2028.