Στο τέλος του Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ (27/09, 2-1) ο Άρνε Σλοτ έκανε λόγο για έναν «παίκτη που αποφάσισε να τρέξει για αντεπίθεση», πώς μπορεί να «μεταφραστεί» αυτή η ατάκα;

Το σερί της Λίβερπουλ έλαβε «τέλος». Οι «reds» έπαιξαν πολλές φορές με τη «φωτιά» τη φετινή σεζόν, αλλά πάντα είχαν τον… τρόπο τους.

Ωστόσο, «πληγώθηκαν» με το ίδιο νόμισμα.H Κρίσταλ Πάλας (27/09, 2-1) μπόρεσε να τους «σοκάρει» με ένα buzzer-beater, για την πρώτη ήττα της φετινής σεζόν!

Αρκετό ενδιαφέρον έχουν και οι δηλώσεις του Άρνε Σλοτ, μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολλανδός τεχνικός έκανε λόγο για έναν «παίκτη που έτρεξε για αντεπίθεση». Ωστόσο, τι εννοούσε με αυτό;

Αν παρατηρήσουμε καλύτερα το γκολ της Κρίσταλ Πάλας υπάρχουν μερικά πράγματα, που μπορούν να αναλυθούν καλύτερα.

Αρχικά, υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, που μετά την εκτέλεση του πλαγίου έκαναν βήματα μπροστά. Ωστόσο, τρεις «κόκκινοι» ήταν αυτοί που φάνηκε να έχουν στο… μυαλό τους μία πιθανή αντεπίθεση.

Ο ένας είναι ο Κόντι Χάκπο. Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός κάνει το μεγαλύτερο σπριντ σε μέτρα από όλους τους συμπαίκτες του.

Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν είχε «ανάμειξη» στη φάση του γκολ. Από εκεί και πέρα, ο Κούρτις Τζόουνς κάνει ένα μικρό σπριντ και μάλιστα είναι ο ποδοσφαιριστής, που «μονομαχεί» με τον Μαρκ Γκέχι πριν το γκολ.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον Τζέρεμι Φρίμπονγκ. Ο Ολλανδός μπακ κάνει ένα μικρό βήμα μπροστά, ώστε να ξεκινήσει κούρσα. Γεγονός, που τον έκανε να «χάσει» τον Έντι Ενκέτια στη φάση του γκολ.

Μία «τριπλή ανάγνωση» για ένα γκολ, με τον Άρνε Σλοτ να αφήνει «άλυτο» το… μυστήριο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Άρνε Σλοτ:

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ένας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε».